NASA показало новий знімок Південного полюса Місяця: видно місця майбутньої висадки астронавтів (фото)

Завдяки камерам двох орбітальних апаратів вчені отримали можливість побачити всі особливості кратера Шеклтон.

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Південний полюс Місяця показаний на новому дивовижному знімку NASA, який був створений на основі зображень двох різних орбітальних апаратів. Центральне місце на зображенні посідає кратер Шеклтон, який розташований недалеко від Південного полюса. Водночас журнал National Geographic у співпраці з NASA представив детальну карту цього регіону з потенційними місцями посадки астронавтів місії Artemis-3 на Місяці у 2025 році, пише Space.

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Зображення Південного полюса Місяця, де особливе місце посідає кратер Шеклтон, було створене шляхом об'єднання знімків з камер орбітального апарату NASA Lunar Reconnaissance Orbiter і південнокорейського орбітального апарату Danuri. Камера останнього під назвою ShadowCam була створена вченими з NASA і має у 200 разів більшу чутливість, ніж камери інших апаратів.

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Якщо камера Lunar Reconnaissance Orbiter може робити докладні зображення ділянок Місяця, які завжди освітлені світлом Сонця у високій роздільній здатності, то камера ShadowCam може робити знімки постійно затінених ділянок, куди світло ніколи не потрапляє.

Завдяки камерам двох орбітальних апаратів учені отримали можливість побачити всі особливості кратера Шеклтон Фото: NASA

Для того, щоб створити повне уявлення про цей регіон Місяця, дані обох апаратів об'єднали. Тому кратер Шеклтон показаний дуже детально. Взагалі на Південному полюсі Місяця розташовано дуже багато затінених кратерів, вивчати які раніше було складно, але за допомогою апарату Danuri цю проблему було вирішено. На новому знімку зображено 3 з 13 потенційних місць для посадки астронавтів на Місяці в 2025 році. Нагадуємо, що це буде перша поява людини на супутнику Землі з 1972 року.

Журнал National Geographic також у своєму черговому випуску опублікував цей знімок поверхні Місяця від NASA, а ще додав топографічну мапу Південного полюса Місяця, де показано всі потенційні місця майбутньої висадки астронавтів.

Південний полюс Місяця Фото: ice

За останні кілька тижнів увага багатьох світових ЗМІ була прикута до Місяця. Це насамперед було пов'язано з успішною реалізацією індійської місії "Чандраян-3", в рамках якої космічні апарати вперше змогли сісти в районі Південного полюса Місяця. Як уже писав Фокус, індійські вчені не полишають надію на те, що два апарати цієї місії вийдуть зі сплячого режиму і вже 22 вересня зможуть продовжити свою роботу.

Нагадуємо, що спроба Росії потрапити на Південний полюс Місяця закінчилася катастрофою, як уже писав Фокус.

Фокус уже писав про те, що за допомогою свого "хвоста" Земля допомогла з'явитися воді на Місяці, як з'ясували вчені. Електрони з плазмового шару магнітосферного "хвоста" Землі можуть сприяти утворенню води на її супутнику.

Також учені вважають, що для будівництва бази на Місяці можна використовувати не весь місцевий реголіт, як уже писав Фокус.