Хитрий китайський план. Китай у 2 рази збільшить розмір своєї космічної станції: це альтернатива МКС

Китай хоче залучити інші країни до співпраці на своїй станції "Тяньгун", адже МКС скоро завершить свою роботу.

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У середу, 5 жовтня, представники Китайської академії космічних технологій під час участі в 74-му Міжнародному конгресі астронавтики в Баку (Азербайджан) заявили про те, що Китай найближчими роками збільшить розмір орбітальної станції "Тяньгун". У такий спосіб КНР збирається зробити зі свого космічного аванпосту справжню альтернативу Міжнародній космічній станції (МКС), яка за 7 років має закінчити свою роботу, пише Reuters.

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Згідно із заявою представників Китаю на Міжнародному конгресі астронавтики, найближчими роками до трьох нинішніх модулів космічної станції "Тяньгун" буде приєднано ще три модулі. Таким чином станція може служити альтернативою МКС. При цьому, якщо раніше йшлося про те, що зібрана повністю наприкінці минулого року китайська станція прослужить 10 років, то тепер же, згідно з новою заявою китайської сторони, термін її роботи становитиме понад 15 років.

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Поки що орбітальна станція "Тяньгун", яка обертається навколо Землі на висоті 450 км, може приймати одночасно лише трьох астронавтів. Власне, зараз там і перебуває китайський екіпаж із трьох осіб. Але після збільшення розміру станції тут зможуть перебувати вже 7 астронавтів.

Космічна станція "Тяньгун" Фото: CNSA

Водночас, загальна вага розширеної китайської космічної станції становитиме 180 тонн, а це лише 40% загальної ваги МКС. Але у 2030 році міжнародний космічний аванпост мають спустити в атмосферу Землі, а потім затопити у водах Тихого океану. Тому NASA веде активну роботу з різними приватними компаніями, які могли б побудувати "нову МКС". Про проблеми з реалізацією цієї ідеї, Фокус уже писав.

Але тепер Китай як альтернативу МКС пропонує використовувати свою станцію різним країнам. Ще 2022 року, одразу після закінчення будівництва станції "Тяньгун", китайські державні ЗМІ вже писали, що КНР не буде "сидіти склавши руки" на тлі того, що у МКС закінчується термін експлуатації. При цьому китайські ЗМІ писали, що вже кілька країн попросили прийняти їхніх астронавтів на борту "Тяньгун".

Тобто Китай почав реалізацію своєрідної космічної дипломатії для зміцнення свого іміджу сильної космічної країни. Але справжнього удару по цих прагненнях Китаю завдало Європейське космічне агентство, яке заявило, що воно не має ані фінансових ресурсів для цього, ані "політичного зеленого світла". Тому найближчими роками європейські астронавти точно не полетять на "Тяньгун".

Міжнародна космічна станція Фото: Business Insider

Для Китаю космічна станція "Тяньгун" є символом зростаючого впливу країни в космосі. З іншого боку, це своєрідний китайський доказ для США, що КНР може обійтися і без участі в проєкті МКС. Нагадуємо, що Китай зараз не може відправляти своїх астронавтів на МКС, а NASA заборонено брати участь у спільних космічних проєктах із Китаєм.

Після заяви про розширення станції "Тяньгун" можна зробити висновок, що Китай посилює суперництво зі США в плані освоєння і досліджень космосу.

Водночас Росія, астронавти якої продовжують літати на МКС, намагається також реалізувати свою космічну дипломатію на тлі загострення стосунків зі США через війну в Україні. Зокрема, ще минулого року були заяви "Роскосмосу" про те, що найближчими роками на орбіті з'явиться російська космічна станція. РФ сподівається, що її партнери по блоку БРІКС, а саме Бразилія, Індія, Китай і Південна Африка, допоможуть їй побудувати станцію, яка складатиметься також із 6 модулів, як це передбачає китайський проєкт. При цьому на російській станції, згідно з попередніми заявами, зможуть перебувати тільки 4 астронавти.

Фокус уже писав про те, що NASA потрібен "місячний холодильник" для місій Artemis на Місяць. Космічне агентство США опублікувало запит на створення "місячної морозильної камери", яку можуть створити приватні компанії.