У Китаї вважають, що можуть краще: КНР збирається створити заміну космічному телескопу Хаббл (фото)

Вчені з КНР стверджують, що їхня нова космічна обсерваторія матиме кращі можливості для спостереження за космосом, ніж телескоп NASA.

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Уже 2024 року на орбіту навколо Землі буде виведено китайський космічний телескоп під назвою Сюньтянь. Китайські астрономи вважають, що його оснащення дасть змогу проводити набагато кращі спостереження за космосом, ніж це робить телескоп Габбл. У чому ж "фішка" цієї обсерваторії і наскільки виправдані такі заяви? Про це пише Space.

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Ультрафіолетово-оптичний космічний телескоп Сюньтянь матиме двометрове головне дзеркало, камеру з роздільною здатністю 2,5 млрд пікселів і обертатиметься навколо Землі на тій самій орбіті, що й китайська космічна станція "Тяньгун". Таким чином телескоп зможе стикуватися зі станцією для проведення ремонту і модернізації. Запланований термін служби обсерваторії, яка має вирушити в космос наступного року — 10 років, але цей термін можна продовжити, кажуть науковці з КНР.

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Прорив в астрономії

За словами Лінь Сіцяна, з Китайського пілотованого космічного агентства, новий телескоп має перевершити космічний телескоп Габбл і зможе здійснити прорив у вивченні космосу, а також дослідженні темної матері і темної енергії. У його завдання також входить вивчення Чумацького Шляху, інших галактик, дослідження процесу появи нових зірок та їхньої еволюції, а також появи і розвитку екзопланет.

Космічний телескоп Сюньтянь Фото: space.com

За словами китайських учених, Сюньтянь зможе робити панорамні зображення Всесвіту з високою роздільною здатністю. При цьому поле зору (область космосу, яку телескоп може бачити одночасно) нового телескопа у 300 разів більше, ніж у Хаббла.

За словами Чжоу Цзяньпіна з Китайського пілотованого космічного агентства, Сюньтянь є найпросунутішим з погляду здатності створювати зображення в ультрафіолетовому спектрі серед усіх наявних обсерваторій.

Космічний телескоп Габбл Фото: ESA

Можливо, китайський космічний телескоп не такий і просунутий

У той час як китайські вчені хваляться можливостями свого телескопа, у деяких дослідників є сумніви в тому, що він настільки досконалий. За словами Тома Брауна з Інституту досліджень космосу за допомогою космічного телескопа, США, про можливості таких телескопів, як Габбл і Вебб, знають усі астрономи. Це необхідно для того, щоб вони розуміли, які наукові дослідження можна провести. Що ж стосується телескопа Сюньтянь, то про нього є не так багато інформації, а тому складно судити про його реальні можливості.

Виходячи з наявної інформації, за словами Брауна, китайський космічний телескоп справді матиме більше поле зору, ніж Габбл. Але водночас у нього буде менше головне дзеркало з меншою площею збору даних і просторовою роздільною здатністю. Також деякі спостереження в ультрафіолетовому спектрі він не зможе виконувати так само добре, як Габбл, вважає Браун.

За словами американського астронома, залишається занадто багато запитань без відповідей через нестачу потрібної інформації, якою не діляться китайські вчені. Особливо Брауна цікавить, яким чином працездатність телескопа буде підтримуватися за допомогою космічної станції "Тяньгун".

Браун вважає, що на сьогодні найкращим у своєму класі все ж таки залишається телескоп Габбл, але потрібно почекати запуску телескопа Сюньтянь, щоб зрозуміти, наскільки він хороший.

Як уже писав Фокус, у NASA виникли проблеми зі створенням заміни МКС. Компанія Northrop Grumman, схоже, вийшла з перегонів за створення заміни МКС, а компанія Blue Origin змінює плани зі створення своєї станції Orbital Reef.