Китай создал первую в истории лунную ферму: она доказала, что растения могут расти на Луне

Похоже, что низкая гравитация имеет свои преимущества, в том числе повышенную устойчивость к холоду.

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Растения способны выжить в условиях низкой гравитации, например, на Луне, как показывают результаты важного эксперимента, описанного в двух статьях в журналах Microgravity Science and Technology и Acta Astronautica, пишет IFLScience.

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Ферма на Луне

Когда китайский посадочный аппарат "Чанъэ-4" приземлился на Луне в начале 2019 года, то в качестве полезной нагрузки на его борту находились семена четырех видов растений: хлопка, картофеля резуховидки Таля и рапса. Эти растения должны были вырасти в специальном контейнере, где также находилась вода. Авторы статей указывают на то, что эксперимент продемонстрировал, что растения могут расти на Луне, несмотря на сильное излучение Солнца и низкую гравитацию. Через более, чем 4 года ученые опубликовали окончательные данные об этом важном эксперименте, который предполагает, что выращивание растений на Луне и Марсе может стать реальностью.

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Важно отметить, что аппарат "Чанъэ-4" не пытался выращивать семена растений в лунном грунте. Вместо этого ученые хотели выяснить, как скажется на растениях низкая гравитация Луны и высокая доза излучения. Авторы статей пишут, что низкая гравитация может помочь компенсировать некоторые другие трудности, с которыми придется столкнуться людям при выращивании растений за пределами Земли.

Когда китайский посадочный аппарат "Чанъэ-4" приземлился на Луне в начале 2019 года, то в качестве полезной нагрузки на его борту находились семена четырех видов растений Фото: CNSA

Что выросло на Луне?

Результаты сравнения растений, выращенных на Луне с растениями, выращенными на Земле в идентичных условиях, показали, что лунная гравитация, которая в 6 раз ниже, чем на Земле, ускоряет прорастание семян. Хотя на Луне удалось вырастить только хлопок, а Земле проросли вместе с хлопком и семена рапса, все же это огромное достижение, считают ученые.

Самую большую угрозу для выросшего на Луне растения представляла долгая лунная ночь, которая началась через 9 земных дней после приземления аппарата "Чанъэ-4". Температура внутри контейнера опустилась до минус 52 градуса Цельсия, а повысилась она только через 18 земных дней. Для чистоты эксперимента ученые на Земле также снизили температуру при выращивании семян.

Когда наступил лунный день, то оказалось, саженец все еще был зеленым и стоял в вертикальном положении. Этот лунный саженец пережил второй лунный день, который длился более 2 земных недель, хотя его рост остановился. Ученые считают, что это произошло из-за нехватки кислорода в контейнере. Ученые предполагают, что низкая гравитация вызвала устойчивость к холоду у хлопка на Луне, который все же не пережил вторую лунную ночь.

Авторы статей считают, что три другие растения не смогли вырасти на Луне из-за того, что местная температура не была комфортной для них в течение первых пяти дней эксперимента.

Выращивание растений на Марсе

Ученые считают, что выращивание растений на Луне будет иметь важнейшее значение для долгосрочного присутствия человека здесь, ведь таким образом астронавты смогут обеспечить себя некоторой пищей. Но выращивание растений на Марсе будет иметь даже более важное значение. Доставка еды с Земли на Луну будет стоить дорого, но доставка на Марс еще дороже. У Марса в 2 раза более высокая гравитация, чем на Луне, поэтому ученые надеются, что она окажет аналогичный лунному эффект на растения.

Также Фокус писал о том, что на месте посадки индийского аппарата "Чандраян-3" на Луне обнаружена аномалия.

Как уже писал Фокус, шахты на астероидах спасут Землю, ведь так можно остановить изменение климата. Исследователи предлагают перенести добычу полезных ископаемых на астероиды, которым не страшно загрязнение окружающей среды.