Однієї катастрофи мало. РФ оголосила про відправку росіян на Місяць, розбивши там посадковий модуль

Російське космічне агентство збирається не тільки здійснити пілотований політ на Місяць, а й побудувати базу на супутнику Землі.

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"Роскосмос" планує відправити перших російських астронавтів на Місяць протягом наступного десятиліття, а вже за 20 років росіяни збираються побудувати першу базу на супутнику Землі, пише The Moscow Times.

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Схоже, що радянське гасло "наздогнати і перегнати Америку" знову актуальне в сучасній Росії. Зараз NASA активно готується до реалізації своєї місії Artemis 2, коли четверо астронавтів на космічному кораблі здійснять обліт Місяця без посадки на поверхню у 2024 році. Далі 2025 року американські астронавти під час місії Artemis 3 мають здійснити повторну посадку на Місяці вперше з 1972 року. Також відомо про те, що Китай збирається до 2030 року також відправити першу у своїй історії пілотовану місію на Місяць, а ще за 10 років побудувати на супутнику Землі сою базу. Також про плани висадити своїх астронавтів на Місяці нещодавно заявила й Індія, як уже писав Фокус, яка перед цим збирається створити свою власну орбітальну станцію.

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Для Росії місячні перегони почалися в серпні цього року, коли "Роскосмос" відправив на супутник Землі посадковий модуль "Луна-25". РФ планувала повторити успіх ще радянської місії, яка відбулася в 70-х роках минулого століття. Але на російську місячну місію чекав провал. Посадковий модуль під час спроби зблизиться з поверхнею Місяця втратив керування і розбився, як уже писав Фокус.

Проте, за словами генерального конструктора ракетно-космічної корпорації "Енергія" Володимира Соловйова, який виступив на науковій конференції "Пілотовані польоти в космос", Росія має намір відправити своїх перших астронавтів на Місяць у період із 2031-го до 2040-го року.

Росія має намір відправити своїх перших астронавтів на Місяць у період з 2031 по 2040 роки Фото: NASA

Соловйов заявив, що, згідно з планами освоєння Місяця, створеними в РФ, у цей період планується провести кілька пілотованих польотів на супутник Землі, а також підготувати все необхідне для будівництва місячної бази. Цю базу планують побудувати в період з 2041 по 2050 рік.

Згідно з доповіддю Соловйова, росіяни хочуть уже наступного десятиліття почати видобуток води і кисню на Місяці, а також інших цінних ресурсів. Також стало відомо і про більш амбітні плани РФ щодо освоєння космосу після 2050 року. Росія планує почати пілотовані польоти в інші регіони Сонячної системи і для цього має бути створена необхідна інфраструктура на Місяці і на орбіті супутника Землі.

Як уже писав Фокус, NASA спільно з приватними компаніями, запланувало відправку спеціального посадкового модуля на зворотний бік Місяця. На борту цього модуля буде новий пристрій, який допоможе виявити водяний лід. З цього льоду можна добувати не тільки воду, а й кисень, який буде використаний майбутніми астронавтами і для дихання, і для створення палива.

Також Фокус писав про те, що астронавти зможуть вижити на Місяці завдяки земним бактеріям. Вчені вважають, що земні мікроби допоможуть вирощувати рослини в місячному ґрунті.

Нагадуємо, що NASA втратило зв'язок із марсоходами та літальним апаратом на Марсі. Наразі марсоходи Perseverance і Curiosity, а також гелікоптер Ingenuity не можуть отримувати команди із Землі та надсилати дані вченим із Червоної планети. Але насправді турбуватися з цього приводу не варто, заявили в NASA, адже це тимчасове явище, як уже писав Фокус.