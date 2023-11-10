Астронавти зможуть вижити на Місяці завдяки земним бактеріям: що виявили вчені (фото)

Учені вважають, що земні мікроби допоможуть вирощувати рослини в місячному ґрунті.

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На Землі бактерії допомогли зробити планету більш придатною для життя, те ж саме вони зможуть зробити з Місяцем, але в менших масштабах. Згідно з дослідженням, опублікованим у виданні Communications Biology, земні бактерії можуть поліпшити місячний ґрунт і таким чином, це дасть змогу вирощувати рослини на Місяці. Завдяки цьому майбутні астронавти отримають не тільки їжу, а й зможуть поліпшити повітря всередині бази, пише Space.

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Минулі дослідження показали, що в місячному ґрунті є хімічні елементи, необхідні для росту рослин. Таким чином вчені дійшли висновку, що на Місяці можна створювати ферми і використовувати місцеві ресурси для підтримки життя астронавтів на супутнику Землі. Тобто астронавтам не доведеться везти із собою земний ґрунт для вирощування рослин, які забезпечать не тільки їжею астронавтів, а й поліпшать повітря всередині бази.

Водночас минулі дослідження показали, що сільськогосподарські культури погано ростуть у місячному ґрунті. Тут немає сполук вуглецю й азоту, щоб рослини могли добре рости, а фосфор міститься в нерозчинних сполуках, які рослинами важко засвоювати. Тобто рослини вирости можуть у місячному ґрунті, але проживуть дуже недовго.

Автори нового дослідження вирішили з'ясувати, як зробити місячний ґрунт більш придатним для вирощування рослин. Науковці дійшли висновку, що замість того, щоб везти на Місяць тонни добрив, можна використати земні бактерії для поліпшення ґрунту. Адже ці земні мікроби мільярди років перетворювали земний ґрунт на придатне для життя рослин середовище. Тож те саме вони можуть зробити і на Місяці, але в менших масштабах.

Учені в рамках експерименту вирішили з'ясувати, чи зможуть 5 видів земних бактерій перетворити нерозчинний фосфор на придатну для харчування рослинами форму. Цей експеримент тривав 21 день і був проведений з використанням максимально точної копії місячного ґрунту Фото: space.com

Учені в рамках експерименту вирішили з'ясувати, чи зможуть 5 видів земних бактерій перетворити нерозчинний фосфор на придатну для харчування рослинами форму. Цей експеримент тривав 21 день і був проведений з використанням максимально точної копії місячного ґрунту.

Результати показали, що 3 види бактерій у період від 10 днів до 21 дня у 2 рази збільшили кількість розчинного фосфору в копії місячного ґрунту. Тобто ґрунт став більш придатним для росту рослин.

Після цього вчені виростили в штучному місячному ґрунті споріднену з тютюном рослину Nicotiana benthamiana. Виявилося, що рівень хлорофілу (пігмент, який допомагає рослинам збирати енергію зі світла) у цих рослинах, вирощених у місячному ґрунті з живими бактеріями, у 2 рази більший, ніж у рослин, вирощених у місячному ґрунті з мертвими бактеріями. Також ці рослини мали довші стебла і коріння.

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