Эксперименты на детях и войны на Земле: чем грозят обернуться колонии на Марсе и Луне

Илон Маск и Джефф Безос мечтают заработать миллиарды на отправке миллионов людей на Луну и Марс, чтобы те жили в первых космических городах. Но реальность не настолько радужна, как ее преподносят заинтересованные стороны.

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Американский писатель Зак Вайнерсмит и его супруга, ученый-паразитолог Келли Вайнерсмит решили проверить, насколько реальны планы человечества или же отдельно взятых миллиардеров по колонизации других планет и спутников. В своей книге "Город на Марсе" авторы собирались написать руководство к золотому веку космических поселений, но получилось нечто другое.

"Мы провели массу исследований по космическим поселениям, рассмотрев вопрос со всех сторон. Это был четырехлетний исследовательский проект. И примерно через 2,5 года мы перешли от довольно оптимистичного прогноза к желательной, близкой, вероятной возможности, которая вероятно невозможна в ближайшем будущем и даже нежелательна в ближайшем будущем. Так что это было довольно тяжело", — говорит о книге один из ее авторов Зак Вайнерсмит.

Вайнерсмиты обнаружили, что было проведено крайне мало исследований потенциальных долгосрочных последствий жизни на Луне или Марсе — и никаких исследований о том, как человечество будет размножаться за пределами Земли. Более того, юридическая неопределенность в отношении прав собственности в космосе, по-видимому, может пустить все планы под откос.

"Основной идеей создания поселения на Марсе является так называемый "план Б" для человечества, который позволит обезопасить будущее всего нашего рода, если что-то произойдет с Землей. Но действительно ли мы снижаем существующие риски? Я полагаю, что у нас пока нет ответа на этот вопрос — и этому есть хороший аргумент, который заключается в том, что мы даже не можем спрогнозировать результат", — отмечает Зак.

Илон Маск говорит, что через 20 лет на Марсе появится самообеспечивающийся город Фото: Architecture studio ABIBOO

Идея создания поселений в космосе уходит на десятилетия: города на Луне служили фоном для романа Роберта Хайнлайна " Луна — суровая хозяйка" в 1966 году, а также для "Артемиды" Энди Вира в 2018 году. Марсианские города изображены в Марсианской трилогии Кима Стэнли Робинсона 1990-х годов, а также в его романе "2312", опубликованном в 2012 году. "Высокий фронтир", написанный физиком Джерардом К. О'Ниллом, предоставил подробное описание жизни внутри гигантского космического обитаемого модуля еще в 1976 году.

Поселения в космосе также играли главные роли в телешоу от примечательного сериала 1970-х годов "Космос: 1999" до "Экспансии", "Марса" и так далее.

Такой интерес к теме не слишком и надуман: Илон Маск говорит, что через 20 лет на Марсе появится самообеспечивающийся город, и он вложил состояние, чтобы так оно и было. Безос, с другой стороны, говорит, что ждет дня, когда в космосе будут жить и работать миллионы людей, даже если это займет сотни лет, чтобы туда добраться.

Мы уже знаем, что тысячи людей заинтересованы в этом. Когда голландское предприятие под названием Mars One пригласило кандидатов подписаться на полет на Красную планету без билета обратно, более 200 000 человек выразили интерес, и более 2700 были достаточно заинтересованы, чтобы заплатить вступительный взнос.

Этот проект заглох, но сторонники поселений в космосе, включая основателя Марсианского общества, американского публициста и инженера Роберта Зубрина, поддерживают мечту. В сентябре Зубрин объявил, что будет создан Институт технологии Марса для разработки инструментов и процессов, которые понадобятся поселенцам. "Только надежда, а не жадность, приведет нас на Марс", — сказал он.

Поселения на Марсе и Луне: надежда или хайп

Супруги, написавшие "Город на Марсе", рассматривают вопрос о космическом поселении с внешней точки зрения. Келли Вайнерсмит — поведенческий эколог, который фокусируется на взаимодействии между паразитами и хозяевами. Зак Вайнерсмит — художник-карикатурист.

Четыре года Вайнерсмиты интервьюировали экспертов и изучали исследования, чтобы узнать, насколько близко мы подошли к созданию космических домов на Луне, Марсе или где-то еще за пределами Земли. В результате они анализируют доводы, которые обычно приводятся в пользу строительства космических городов, и указывают на несколько ключевых вопросов, которые нужно решить, прежде чем человечество покинет свою планетарную колыбель.

Один из вопросов связан с недостатком исследований в вопросах здоровья и воздействия на него низкой гравитации, а также космического излучения. Особенно этот вопрос важен по отношению к детям и их росту в космосе.

"Если вы говорите, что у нас будет миллион человек на Марсе через 30 лет, и вы не провели этих исследований, то это, по сути, что-то вроде эксперимента на детях, потому что есть ряд веских причин полагать, что эффекты будут негативными. В лучшем случае, стоит ожидать увеличение уровня аномалий", — говорит Зак.

К счастью для будущих детей, некоторые исследования начали проводиться. На прошлой неделе японские исследователи сообщили, что эмбрионы мышей смогли пройти начальные стадии клеточного развития в условиях невесомости на борту Международной космической станции. Эксперимент был признан "первым исследованием, показывающим, что млекопитающие могут размножаться в космосе". Таким образом был сделан маленький шаг к выяснению того, смогут ли млекопитающие рождаться за пределами Земли?

Никто не знает, что делать с правом собственности в космосе Фото: Max Rymsha

Неясно, сколько времени потребуется, чтобы обеспечить безопасность гигантского шага человечества к многочисленному присутствию в космосе, но это не единственное препятствие, которое придется преодолеть поселенцам в космосе. Обширный раздел книги посвящен тонкостям международного права, которые применяются, или должны применяться, к правам собственности в космосе.

В 1960-х годах Соединенные Штаты и Советский Союз были среди подписантов Договора о космическом пространстве, соглашения времен Холодной войны, которое исключало претензии на суверенитет над территорией Луны или других небесных тел. Тогда перспективы освоения ресурсов Луны казались в основном теоретическими, но, когда коммерческие космические предприятия начали стремительно развиваться, законодатели снова задумались над вопросом.

В 2015 году федеральное правительство приняло закон, утверждающий, что американские компании могут извлекать ресурсы с Луны, астероидов или других небесных тел, обходя вопрос суверенитета. Только несколько других стран пошли на такой шаг, и Вайнерсмиты опасаются, что захват земли в космосе может быстро привести к войне на Земле.

"Международное право очень конфликтное", — говорит Зак.

Как подготовиться к переезду за пределы Земли

Будет ли когда-нибудь возможным создание городов на Марсе? Безусловно существует план о том, как туда добраться, но путешествие не будет легким или дешевым.

"Если бы вы предоставили нам бюджет размером с NASA для решения проблем, которые необходимо преодолеть для основания поселений в космосе, большая часть денег ушла бы на строительство герметичных экосистем на Земле", — подчеркивает Зак.

Он говорит о создании множества экспериментальных закрытых жилых помещений, смоделированных по образцу учреждения "Биосфера 2", где исследовательская группа проживала два года в 1990-х. Подобные учреждения были созданы и в других местах, включая Китай и Испанию, но Зак считает, что такие усилия нужно вывести на новый уровень.

"Если бы я руководил агентством по подготовке к освоению космоса, то мы бы хотели построить много таких систем, возможно, сделать их меньше, чем "Биосфера", и модульными, чтобы вы могли увидеть, насколько маленькими вы можете их сделать. Также необходимо выяснить, какие растения, бактерии и животных лучше брать с собой, и разработать настоящий план. Пока у нас его нет", — подчеркивает автор книги.

Перед полетом на Марс или Луну стоит провести еще массу исследований Фото: SpaceX

Что касается юридических вопросов, Вайнерсмиты считают, что права и обязанности, касающиеся космических поселений, включая право на извлечение ресурсов, должны быть обсуждены на международном уровне. Они указывают на процесс, который привел к созданию Международного органа по морскому дну в качестве образца.

Если бы Земля направлялась к неизбежной катастрофе, можно ли было бы завершить подготовку к городу в космосе за 20 лет? Возможно.

Но нужна ли такая гонка за первыми поселениями на Луне или Марсе? Почти наверняка нет, считают авторы.

"Нам предстоит провести еще массу потрясающих исследований. Например, отправить наконец-то роботов в лавовые трубы, где могут в будущем располагаться поселения. Но с точки зрения заработка денег, все очень относительно. На самом деле нет никакой настоящей причины, чтобы отчаянно бороться за города на Луне или Марсе. Эти места могут быть подобными Антарктиде, где мы занимаемся наукой, сотрудничаем и учимся, но не живем", — подытожили авторы книги.

По материалам Universe Today.