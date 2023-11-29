Найстрашніший знімок, коли-небудь зроблений у космосі: що зробив уперше астронавт NASA (фото)

На знімку, який отримав таке прізвисько, показаний астронавт NASA, що ширяє у відкритому космосі. Але це був абсолютно унікальний політ.

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У той час, як вчені виявили нову загрозу для здоров'я астронавтів, одному з астронавтів NASA в 1984 році майже нічого не загрожувало, крім того, що він міг назавжди полетіти в космос, адже його нічого не пов'язувало з космічним кораблем, пише IFLScience.

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Дійсно, у відкритому космосі може статися багато жахливих ситуацій, але прізвисько "найстрашніша космічна фотографія" отримала світлина астронавта Брюса Маккендлесса II, яку було зроблено з шаттла "Челленджер" 7 лютого 1984 року.

Саме цього дня за допомогою спеціальної рухової установки, розміщеної на спині астронавта NASA, Брюс Маккендлесс II покинув космічний корабель і вирушив у відкритий космос. При цьому швидкість його польоту становила 28 900 км/год, як і космічного корабля.

Але найголовніше, що астронавт NASA вирушив у відритий космос без будь-якого механічного зв'язку з шатлом, тобто без страхувального троса. Це був перший випадок в історії, коли астронавт таким чином вийшов у відкритий космос і перебував у вільному польоті далеко від свого космічного корабля.

Прізвисько "найстрашніша космічна фотографія" отримав знімок астронавта Брюса Маккендлесса II, який був зроблений із шатла "Челленджер" 7 лютого 1984 року Фото: NASA

Хоча Маккендлесс спочатку готувався до такого польоту, але ті, хто спостерігали за цим переміщенням у космосі з Центру управління польотами NASA, дійсно переживали.

Як згадував пізніше сам астронавт, щоб трохи зняти напругу, яку відчували на Землі, він вирішив сказати щось схоже на те, що сказав Ніл Армстронг, коли висадився на Місяці 1969 року. Тож Маккендлесс вимовив таку фразу: "Можливо, для Ніла це був маленький крок, але для мене це до біса великий стрибок".

Якщо вищевказана швидкість польоту здається дійсно величезною, то астронавт NASA не відчував її такою. Рухова установка, яка створювала тягу за допомогою холодного азоту, дозволяла летіти дуже плавно в космосі. Хоча астронавт летів поруч із шатлом, насправді він переміщався за допомогою тяги зі швидкістю від 3 до 5 км/год.

Знімок шаттла "Челленджер", зроблений камерою на шоломі Брюса Маккендлесса II, коли той ширяв у відкритому космосі Фото: NASA

Незважаючи на те, що для спостерігачів із Землі, а потім і для тих, хто побачив фотографію астронавта, це була страшна подія, коли Маккендлесс без троса вільно ширяв у космосі, сам астронавт NASA відчував гордість від цього досягнення.

Як пізніше згадував Маккендлесс, він відчував суміш захоплення і професійної гордості, адже довелося довго готуватися, щоб успішно здійснити такий історичний вихід у відритий космос.

Як уже писав Фокус, якби астронавти перебували на орбіті Марса, то вони змогли б побачити Червону планету під таким ракурсом, як це вдалося космічному апарату "Марс Одіссей". Цей орбітальний зонд зробив не тільки дивовижний знімок Марса, але також сфотографував і один із його супутників.

Також Фокус писав про те, яку ділянку космосу в локальному Всесвіті вчені вважають найхолоднішим місцем. Насправді це відома туманність, де температура всього на 1 градус Цельсія вища, ніж найнижча межа для холодних температур.