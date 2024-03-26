Меньше скорости ленивца: обнаружено самое слабое "землетрясение" на звезде из всех известных

Астрономы обнаружили самые крошечные колебания на близкой к нам звезде и это очень важное открытие.

Related video

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Astronomy & Astrophysicals, астрономы впервые обнаружили самое крошечное "звездотрясение" из всех известных на сегодняшний день, пишет Phys.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

На расстоянии 11,9 световых лет от нас находится звезда оранжевый карлик под названием Эпсилон Индейца, диаметр которой примерно на 30% меньше диаметра Солнца. Астрономы использовали наземный телескоп VLT для ее тщательного изучения и обнаружили самое крошечное "звездотрясение" среди всех, которые известны ученым.

Важно

Рядом с Млечным путем впервые обнаружена одна из древнейших звезд Вселенной: имеет секрет

Наука астросейсмология занимается тем, что изучает колебания звезд. Эти колебания дают представление о внутренней структуре звезд, также как землетрясения дают информацию о внутреннем устройстве нашей планеты. По словам ученых, невероятно точные измерения скорости колебаний звезды Эпсилон Индейца позволили выяснить, что обнаруженная скорость ниже средней скорости движения ленивца.

Звезда оранжевый карлик. Иллюстрация Фото: phys.org

Результаты наблюдений показали, что пиковая амплитуда колебаний оранжевого карлика составляет всего 2,6 см/с, а это примерно 14 % от амплитуды колебаний на Солнце. Таким образом Эпсилон Индейца является самой холодной карликовой звездой с самым крошечным "звездотрясением", которое было подтверждено.

По словам ученых, результаты доказывают, что очень точные измерения в астросейсмологии возможны, даже если это касается карликовых звезд с температурой поверхности всего 4200 градусов Цельсия (это примерно на 1000 градусов ниже, чем у Солнца).

Такой уровень точности может помочь астрономам решить давнее противоречие между теоретическими моделями и наблюдениями, когда речь идет о соотношении масса-диаметр холодных карликовых звезд.

По слова авторов исследования, модели эволюции звезд показывают на 5-15% меньший диаметр оранжевых карликов, чем данные наблюдений. Изучение колебаний таких звезд поможет обнаружить недостатки в теоретических моделях, чтобы устранить это несоответствие.

Также ученые считают, что колебания оранжевых карликов можно использовать для изучения сложной физики поверхностных слоев этих звезд. Они более холодные звезды, но в то же время более активные, чем Солнце, а потому можно получить представление о ключевых для эволюции звезд явлениях, которые еще не изучались, кроме как у Солнца.

Вокруг оранжевых карликов часто находят планеты и именно там ученые надеются обнаружить признаки внеземной жизни. Авторы исследования считают, что астеросейсмологию можно использовать для детального описания таких звезд и их потенциально обитаемых планет.

Фокус уже писал о том, что астрономы смогли выяснить, почему коричневые карлики, которые считаются неудавшимися звездами, проживают свою жизнь в полном одиночестве. Хотя они, как и большинство звезд, рождаются в парах.

Также Фокус писал о том, что уже создана технология для того, чтобы можно было добывать воду на Марсе из водяного льда, которого много под поверхностью планеты.