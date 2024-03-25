Для добычи воды на Марсе создана необходимая технология: сколько воды на планете (фото)

Под поверхностью Марса находится много водяного льда, из которого можно производить воду, кислород и ракетное топливо.

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Сейчас наблюдается определенный прогресс в создании технологий, необходимых для добычи воды на Марсе из подземного льда. Из него можно производить воду для питься, кислород для дыхания, и ракетное топливо. Также разработка новых технологий нацелена на добычу и других ценных ресурсов на Красной планете, которые позволят создать устойчивое присутствие человека, пишет Space.

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Пробурить поверхность Марса, чтобы добраться до подземных резервуаров с водяным льдом не так просто. Но американская компания Honeybee Robotics создала необходимую бурильную систему под названием RedWater. Представители компании заявляют, то эта система лучше всего подходит для глубокого бурения на Марсе.

При этом RedWater можно использовать и для добычи воды из водяного льда и для проведения научных исследований во время будущих миссий на Марс.

За последние несколько лет с помощью орбитальных аппаратов ученые выяснили, что примерно под 30% поверхности Марса находятся большие залежи льда и они расположены относительно неглубоко. Но глубже находятся огромные резервуары из водяного льда.

Компания Honeybee Robotics недавно завершила комплексное тестирование системы RedWater, которая разрабатывается за деньги NASA. В системе RedWater используются две проверенные наземные технологии, которые уже использовали для поддержки полярных операций как в Гренландии, так и в Антарктиде. С помощью специального бура происходит растапливание поверхностного льда и создается скважина для добычи воды из подземного льда.

Компания Honeybee Robotics недавно завершила комплексное тестирование системы RedWater, которая разрабатывается за деньги NASA. В системе RedWater используются две проверенные наземные технологии, которые уже использовали для поддержки полярных операций как в Гренландии, так и в Антарктиде Фото: space.com

Ученые уже нанесли на карту водяной лед в виде ледников и ледяных щитов, толщиной в сотни метров, которые находятся неглубоко под поверхностью Красной планеты в средних широтах Марса. Это подходящее место для создания будущей базы для астронавтов.

В то же время идет разработка нового орбитального зонда I-MIM, который должен более точно показать объемы залежей водяного льда в средних и низких широтах Марса. Но есть проблемы с финансированием из-за того, что NASA урезали бюджет.

По словам Натаниэля Путцига Института планетарных наук в Лейквуде, штат Колорадо, в современных наборах данных есть неопределенности, поэтому на Марсе необходимы дополнительные исследования, когда речь идет о залежах водяного льда.

Ученый считает, что даже без предварительного зондирования поверхности планеты с орбиты, можно отправить посадочный аппарат, оснащенный специальным буровым устройством в более высокие широты планеты или туда, где лед обнажен на поверхности из-за недавних ударных событий.

Примерно треть Марса покрыта льдом чуть ниже поверхности планеты. Многие ударные кратеры в средних широтах Красной планеты заполнены материалом, который, скорее всего, представляет собой лед, покрытый грязью Фото: NASA

Исаак Смит из Йоркского университета в Торонто, Канада, объясняет, что пробурить лед даже на 1 метр может быть сложно. Такое бурение на Земле требует большого количества тепловой или электрической энергии. Особенно тяжело пробурить лед, когда он имеет температур ниже минус 40 градусов Цельсия, как и весь лед на Марсе.

По словам Смита, тщательный отбор проб любого льда на Марсе принесет огромную пользу для науки. Полярный лед может дать подробную информацию об истории климат, а лед средних широт может стать ценным ресурсом для будущих человеческих миссий и исследований на Красной планете. Подобно тому, как образцы горных пород могут дать ключ к разгадке ранней истории Марса, лед может дать ключ к разгадке недавней истории Марса.

Ученый считает, что для проведения буровых работ на Марсе нужно будет задействовать роботов, что увеличит стоимость добычи ценных ресурсов. Также необходим мощный источник энергии, который еще предстоит создать. Смит считает, что Honeybee Robotics, вероятно, станет той компанией, которая его создаст.

Фокус уже писал о том, какое время нужно потратить человеку для того, чтобы без помощи транспортных средств пройти весь Марс вокруг.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили 17-го компаньона Марса, который не является его спутником и тем не менее следует за планетой по той же орбите, когда вращается вокруг Солнца.