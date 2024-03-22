Троянский, но не конь: возле Марса нашли объект, который находится на той же орбите вокруг Солнца

Астрономы подтвердили наличие еще одного "друга" у Красной планеты, который совершает вращение вокруг Солнца по такой же орбите, что и Марс.

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Согласно исследованию, опубликованному в журнале Astronomy & Astrophysicals, астрономы с помощью наземных телескопов подтвердили, что обнаруженный в прошлом году космический камень является еще одним троянским астероидом Марса. Такие камни вращаются по одной и той же орбите вокруг Солнца, что и их родная планета, пишет Phys.

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В прошлом году астрономы обнаружили возле Марса новый астероид, получивший название 2023 FW14. Возникло предположение, что этот камень является троянским астероидом Марса. Новые наблюдения подтвердили это и теперь у Красной планеты официально 17 троянских астероидов. После Юпитера Марс имеет наибольшее количество подобных объектов в Солнечной системе.

Троянскими астероидами называются небольшие космические камни, которые находятся на одной и той же орбите, что и их планеты во время вращения вокруг Солнца. При этом они занимают одну из точек устойчивого равновесия, которые называются называемых точками Лагранжа.

Новое исследование позволило определить химических состав нового троянского астероида и оказалось, то он отличается от состава остальных подобных объектов возле Марса. При этом выяснилось, что астероид в отличие от стальных имеет менее стабильную орбиту.

По словам ученых, большинство троянских астероидов Марса сопровождают планету во время ее путешествия вокруг Солнца с момента ее образования. Но астероид 2023 FW14 оказался там, где он сейчас находится, примерно 1 млн лет назад и скорее всего он покинет эту орбиту через 10 млн лет.

Астрономы с помощью наземных телескопов подтвердили, то обнаруженный в прошлом году космический камень является еще одним троянским астероидом Марса Фото: phys.org

Ученые предполагают, что астероид 2023 FW14 может быть обломком другого троянского астероида 1999 UJ7 или же его захватил Марс своей гравитацией, когда еще камень был очень близким к Земле околоземным астероидом, который пересекал орбиту Марса во время вращения вокруг Солнца.

Ученые выяснили, что химический состав 2023 FW14 отличается от всех остальных троянских астероидов Марса тем, что все они богаты силикатами. Но этот камень более похож по составу к астероиду 1999 UJ7 и оба они принадлежат к группе примитивных космических камней.

Обнаружение новых троянских астероидов позволяет астрономам улучшить понимание природы этих объектов, существование которых было впервые предсказано на основе математических расчетов. Таким образом ученые имеют возможность также проверить свои теоретические предположения, которые могут оказаться реальностью.

Фокус уже писал о том, что произойдет с магнитным компасом на Марсе. У четвертой планеты от Солнца нет магнитосферы, но компас все равно может выйти из строя.

Также Фокус писал о том, что демонстрация технологии защиты Земли от опасных астероидов привела к тому, что целевой космический камень принял совершенно другую форму.

Напоминаем, что астрономам удалось обнаружить следы двух самых древних столкновений Млечного Пути с другими галактиками, которые произошли, когда наша галактика только формировалась, как уже писал Фокус.