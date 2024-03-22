Аппарат NASA ударил в астероид и изменил его форму: как это произошло (фото)

Космический аппарат DART доказал, что люди могут оказывать существенное влияние на потенциально опасные для Земли астероиды.

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Согласно исследованию, опубликованному в издании The Planetary Science Journal, форма астероида Диморф изменилась после того, как аппарат NASA специально врезался в камень в 2022 году с целью проверить новую технологию защиты Земли, пишет Space.

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Ученые создали космический аппарат DART для того, чтобы показать возможность изменения траектории движения потенциально опасных для Земли астероидов. В сентябре 2022 года аппарат NASA врезался в астероид Диморф шириной 170 метров, который вращается вокруг другого астроида – Дидим, шириной 760 метров. В результате орбита целевого камня изменилась, а это доказало, что технология отклонения астероидов с помощью кинетического удара работает.

Но оказалось, что удар аппарата DART привел еще и к тому, что форма астероида Диморф изменилась. По словам авторов исследования, если раньше астероид представлял собой относительно симметричный сплюснутый сфероид, то теперь он выглядит как трехосный эллипсоид.

Астероид Диморф Фото: NASA

Анализ двойной астероидной системы показал, что после удара аппарата NASA со скоростью 5 км/с появились ударные волны, которые прошли через Диморф. В результате он стал более продолговатым.

Также ученые выяснили, что после удара примерно 1% массы целевого астероида улетел в космос, а примерно 8% обломков распределились по поверхности камня. Астрономы считают, что причиной того, что Диморф изменил свою форму, является тот факт, что этот астероид представляет собой не цельный камень. Это груда камней, которых вместе удерживает слабая гравитация, поэтому форму астероида изменить оказалось легче.

По словам авторов исследования, если раньше астероид представлял собой относительно симметричный сплюснутый сфероид, то теперь он выглядит как трехосный эллипсоид Фото: NASA

Также ученые измерили изменения в орбитальном периоде Диморфа, которые произошли после столкновения с аппаратом NASA. До столкновения астероид вращался вокруг своего соседа, астероида Дидим, за 11 часов 55 минут по орбите радиусом 1189 метров. Оказалось, что орбитальный период Диморфа сократился до 11 часов 22 минут и 3 секунд (плюс минус 1,5 с). Сама орбита камня также стала меньше – теперь ее радиус составляет 1152 метра.

По словам ученых, ось вращения Диморфа в результате удара сместилась, а потому теперь он раскачивается взад-вперед во время вращения вокруг Дидима. Авторы исследования говорят, что миссия DART показала не только то, что астероиды можно отклонять с их пути, но и то, что в результате ударов их поведение и форма может меняться.

Фотографию астероидов Дидим (слева вверху ) и его спутника Диморф за несколько минут до столкновения сделал аппарат DART Фото: NASA

Но на этом изучение пары астероиды не заканчивается. В октябре этого года Европейское космическое агентство должно отправить к этим космическим камням аппарат Hera, который должен более точно исследовать последствия столкновения с аппаратом NASA и саму природу этих астероидов.

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