Гигантский выброс плазмы на Солнце может оторвать хвост самой ожидаемой кометы года (видео)

Ученые предполагают, что корональный выброс массы, который направляется к Земле, может существенно повредить комету C/2023 A3.

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Гигантский корональный выброс массы на Солнце может испортить одно из самых ожидаемых астрономических событий 2024 года, пишет IFLScience.

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Очередная вспышка класса Х2.1 возникла 7 октября и она сопровождалась гигантским выбросом плазмы из короны Солнца

Самая яркая комета этого года под названием C/2023 A3 будет находиться на самом близком расстоянии от Земли 12 октября. Как уже писал Фокус, ученые предполагают, что она будет такой же яркой, как и самые яркие звезды и ее даже, вероятно, можно будет наблюдать без использования дополнительного оборудования. Сейчас хвост кометы имеет длину примерно 18 000 000 км и этот ледяной объект уже выглядит очень ярким.

Самая яркая комета этого года под названием C/2023 A3 будет находится на самом близком расстоянии от Земли 12 октября Фото: space.com

Но в июле некоторые ученые предположили, что комета C/2023 A3 не сможет пережить близкой встречи с Солнцем и развалится на части. Проще говоря, она не выдержит мощного излучения и тепла нашей звезды. К счастью, комета пережила сближение с Солнцем и сейчас летит к Земле. Но теперь комета C/2023 A3 может пострадать от значительного коронального выброса массы, который возник на Солнце 7 октября.

Как уже писал Фокус, из-за того, что активность нашей звезды растет, на ней все чаще возникают вспышки класса Х. Очередная вспышка класса Х2.1 возникла 7 октября и она сопровождалась гигантским выбросом плазмы из короны Солнца. Солнечная вспышка представляет собой выброс излучения, которое быстро достигает Земли, если этот выброс направлен в сторону нашей планеты.

Из-за того, что активность нашей звезды растет, на ней все чаще возникают вспышки класса Х Фото: NASA

Корональные выбросы массы или огромные потоки плазмы могут перемещаться в космосе со скоростью от 250 км/с до 3000 км/с. Самые быстрые потоки плазмы, которые направлены в сторону Земли, достигают нашей планеты за 18 часов, а более медленные – за несколько дней. Поэтому учены прогнозируют, что плазма может достичь Земли уже 10 октября, что приведет к появлению геомагнитной бури средней мощности.

Но для кометы C/2023 A3 недавний корональный выброс массы может стать большой проблемой. Ученые считают, что плазма может ударить в ледяной объект и потенциально может оторвать хвост у кометы еще до того, как она сблизится с Землей. Таким образом, если это случится, то комета C/2023 A3 будет выглядеть не только не очень ярко, но и не будет представлять собой впечатляющее зрелище без своей главной особенности.

Как уже писал Фокус, у NASA проблемы с доставкой образцов почвы с Марса и спасти миссию может частная компания. Ценные образцы почвы и атмосферы Красной планеты, собранные марсоходом Perseverance, могут прибыть на Землю все же раньше, чем предполагается.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили новую галактику, которая существовала через 700 млн после Большого взрыва, но ее структура сбивает с толку. Дело в том, что галактика очень похожа на современный Млечный Путь, которому потребовались миллиарды лет, чтобы приобрести такой внешний вид.