Земля осушается изнутри: спутники NASA показывают, что континенты планеты становятся суше (фото)

Исследователи не считают новые данные случайными — вероятнее всего, уменьшение количества пресной воды является предвестником того, что грядет.

Последние несколько лет ученые то и дело предупреждают о последствиях климатического кризиса, нависшего над планетой и обрушившего на Землю невероятные волны жары и засухи. Ученые уже предупредили, что земной климат будет меняться и не в лучшую сторону, но теперь над нами нависла новая угроза: запасы пресной воды на планете неумолимо сокращаются, пишет Space.

В новом исследовании международная группа ученых проанализировала наблюдения, полученные спутниками Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE), которыми управляет NASA, а также рядом других спутников, управляемых Немецким аэрокосмическим центром. Результаты кажутся весьма тревожными: с 2014 года количество запасов пресной воды на Земле резко сократилась и, увы, планета до сих пор не смогла восстановиться.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследователи также заявили, что их результаты вовсе не кажутся случайными — вероятно, данные указывают на то, что наша планета сегодня переживает более сухую фазу. По словам соавтора исследования и гидролога из Центра космических полетов имени Годдарда NASA Мэта Роделла, они с коллегами использовали данные, собранные спутниками GRACE, которые ежегодно измеряют изменения гравитации Земли. Это позволяет ученым заметить изменения в концентрации воды на поверхности планеты.

Команда изучила данные и пришла к выводу, что за последние 10 лет общий объем запасов пресной воды в мире составил 1200 кубических километров. Отметим, что в своем анализе ученые учитывали жидкую поверхностную воду, такую как озера и река, а также подземные водоносные горизонты. Увы, выводы ученых неутешительны: запасы пресной воды на Земле за последние 10 лет значительно меньше, чем в период с 2002 по 2014 годы.

По словам Роддела, во время засухи потребность в грунтовых водах значительно возрастает, так как сообщества и фермеры все чаще обращаются к запасам пресной воды, которые, увы, могут иссякнуть чрезвычайно быстро без осадков. Такое положение вещей, по мнению ученых, может вызвать "эффект домино" во всем мире, поскольку водные ресурсы Земли становятся все более ограниченными, а это может привести к росту нищеты, голода, конфликтов и заболеваемости из-за использования загрязненных источников воды.

На этой карте показаны годы, когда запасы воды на суше достигли 22-летнего минимума Фото: NASA

Согласно данным спутников, 13 из 30 самых мощных засух по всему миру произошли с января 2015 года. Наиболее пострадавшими районами, согласно новому исследованию, стали:

северная и центральная Бразилия; Австралия; Южная Америка; Северная Америка; Европа; Африка.

Исследователи пришли к выводу, что из-за экстремальных условий и изменений в погодных условиях, совпадающих с этими засухами, глобальное потепление могло сыграть огромную роль в этом постоянном сухом периоде. Не менее тревожным выглядит и то, что период экстремальной засухи на Земле фактически также включает и 9 самых теплых лет за всю историю наблюдений.

По словам метеоролога из NASA Майкла Босиловича, глобальное потепление приводит к невероятным осадкам, которые и являются частью проблемы: когда осадков слишком много, они не впитываются, а просто стекают, не пополняя грунтовые воды. Повышение температуры увеличивает как испарение воды с поверхности в атмосферу, так и водоудерживающую способность атмосферы, увеличивая частоту и интенсивность засух.

Впрочем, некоторые ученые все еще считают, что существует связь между глобальным потеплением планеты и сокращением запасов пресной воды на Земле. Хотя исследователи из NASA не считают такие показатели простым совпадением.

Ранее Фокус писал о том, что пресной воды может не хватить на всех: ученые назвали полушарие, которое медленно высыхает.