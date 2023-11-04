Пресной воды может не хватить на всех: ученые назвали полушарие, которое медленно высыхает

Исследователи обнаружили, что за последние два десятилетия оно высыхало быстрее, чем другое полушарие Земли.

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Не секрет, что вода является ключом к жизни на Земле. Однако 99% земных запасов воды содержатся в океанах или заперты в полярных ледниковых щитах и скалах. В результате людям, растениям и всему живому доступно чрезвычайно мало пресной воды на планете — она составляет всего 1% от общих запасов, пишет Science Aalert.

Ученые десятилетиями предупреждают, что человечество столкнется с последствиями климатического кризиса, а недавно и вовсе заявили, что планета перешагнула из эры "глобального потепления" в эру "глобального кипения". Таким образом, в мире, подверженном климатическому кризису, глобальное распределение этого 1% пресной воды имеет чрезвычайно важное значение.

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В новом исследовании команда из Открытого университета обнаружила, что за последние два десятилетия, с 2001 по 2020 годы, Южное полушарие высыхало быстрее, чем Северное. Ученые предполагают, что основной причиной этого процесса стало явление, известное как Эль-Ниньо, которое повторяется каждые несколько лет и как раз сейчас господствует в Тихом океане. В период Эль-Ниньо океанская вода в восточной части Тихого океана становится более теплой, чем обычно.

По словам соавтора исследования, старшего преподавателя кафедры окружающей среды и систем, Кевина Коллинза, их с командой выводы основаны на спутниковых данных, измерениях стоков рек и ручьев. В результате ученым удалось смоделировать и рассчитать изменения в доступности воды. Отметим, что под "доступностью воды" подразумевается чистая разница между количеством воды, поступившей в почву в виде осадков на суше, и воды, удаляемой в атмосферу в результате общего испарения или испаряемую растениями через листья.

Известно, что Южное полушарие занимает лишь четверть мировой суши, исключая Антарктиду. Однако более ранние исследования также показали, что оно, вероятно, оказывает существенно большее влияние на глобальную доступность воды, чем Северное.

Тенденции доступности воды 2001-2020 гг. В Южном полушарии больше оранжевого, чем синего Фото: Science

Новая компьютерная модель исследователь показала сильное снижение доступности воды в Южной Америке, большей части Африки, а также центральной и северо-западной Австралии. В то же время в некоторых регионах, например южной части Южной воды, воды стало больше. При этом авторы исследования обнаружили, что в Северном полушарии доступность воды остается относительно сбалансированной. Предполагается, что это частично связано с обширным влиянием человека, в том числе речь идет о:

ирригации;

сооружении плотин;

производстве продуктов питания.

Команда подчеркивает, что вышеперечисленные факторы являются более актуальными для Северного полушария, так как именно здесь проживает около 90% всего населения планеты.

Ученые считают, что засуха в Южном полушарии повлечет за собой целый ряд проблем. Во-первых, повышенная засушливость в Южной Америке приведет к высыханию тропических лесов, в результате чего возрастет рис возникновения масштабных лесных пожаров. Южная Америка также является одним из крупнейших сельскохозяйственным импортером соевых бобов, сахара, мяса, кофе и фруктов — отсутствие воды лишь усилит нагрузку на эту отрасль.

Во-вторых, засуха на большей части территории Африки также станет существенной проблемой — предполагается, что отсутствие воды усилит стресс на всем континенте, который и так страдает от роста мировых цен на продовольствие. Кроме того, ученые полагают, что засуха также приведет к снижению основного продукта маниоки, также пострадает экспорт таких продуктов, как кофе, что приведет к голоду и бедности.

В-третьих, недостаток воды на северо-западе Австралии приведет к изменению структуры растительности и дальнейшему росту температуры воздуха. Ученые считают, что уже к концу столетия, средняя температура в течение большей точки года может превысить 35°C. Команда считает, что это будет иметь серьезные последствия для здоровья людей и среды обитания.

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