Прісної води може не вистачити на всіх: учені назвали півкулю, яка повільно висихає

Дослідники виявили, що за останні два десятиліття вона висихала швидше, ніж інша півкуля Землі.

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Не секрет, що вода є ключем до життя на Землі. Однак 99% земних запасів води містяться в океанах або замкнені в полярних льодовикових щитах і скелях. У результаті людям, рослинам і всьому живому доступно надзвичайно мало прісної води на планеті — вона становить лише 1% від загальних запасів, пише Science Aalert.

Вчені десятиліттями попереджають, що людство зіткнеться з наслідками кліматичної кризи, а нещодавно і зовсім заявили, що планета переступила з ери "глобального потепління" в еру "глобального кипіння". Таким чином, у світі, схильному до кліматичної кризи, глобальний розподіл цього 1% прісної води має надзвичайно важливе значення.

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У новому дослідженні команда з Відкритого університету виявила, що за останні два десятиліття, з 2001 по 2020 роки, Південна півкуля висихала швидше, ніж Північна. Учені припускають, що основною причиною цього процесу стало явище, відоме як Ель-Ніньйо, яке повторюється кожні кілька років і якраз зараз панує в Тихому океані. У період Ель-Ніньйо океанська вода в східній частині Тихого океану стає теплішою, ніж зазвичай.

За словами співавтора дослідження, старшого викладача кафедри довкілля і систем, Кевіна Коллінза, їхні з командою висновки ґрунтуються на супутникових даних, вимірах стоків річок і струмків. У результаті вченим вдалося змоделювати й розрахувати зміни в доступності води. Зазначимо, що під "доступністю води" мається на увазі чиста різниця між кількістю води, що надійшла в ґрунт у вигляді опадів на суходолі, і води, яка видаляється в атмосферу в результаті загального випаровування або випаровується рослинами через листя.

Відомо, що Південна півкуля займає лише чверть світової суші, за винятком Антарктиди. Однак більш ранні дослідження також показали, що вона, ймовірно, має істотно більший вплив на глобальну доступність води, ніж Північна.

Тенденції доступності води 2001-2020 рр. У Південній півкулі більше помаранчевого, ніж синього Фото: Khoisan

Нова комп'ютерна модель дослідник показала сильне зниження доступності води в Південній Америці, більшій частині Африки, а також центральній і північно-західній Австралії. Водночас у деяких регіонах, наприклад південній частині Південної води, води стало більше. При цьому автори дослідження виявили, що в Північній півкулі доступність води залишається відносно збалансованою. Передбачається, що це частково пов'язано з великим впливом людини, зокрема йдеться про:

іригації;

спорудженні гребель;

виробництві харчів.

Команда підкреслює, що перераховані вище фактори є більш актуальними для Північної півкулі, оскільки саме тут проживає близько 90% всього населення планети.

Учені вважають, що посуха в Південній півкулі спричинить цілу низку проблем. По-перше, підвищена посушливість у Південній Америці призведе до висихання тропічних лісів, унаслідок чого зросте ризик виникнення масштабних лісових пожеж. Південна Америка також є одним із найбільших сільськогосподарських імпортерів соєвих бобів, цукру, м'яса, кави та фруктів — відсутність води лише посилить навантаження на цю галузь.

По-друге, посуха на більшій частині території Африки також стане суттєвою проблемою — передбачається, що відсутність води посилить стрес на всьому континенті, який і так страждає від зростання світових цін на продовольство. Крім того, вчені вважають, що посуха також призведе до зниження основного продукту, маніоки, також постраждає експорт таких продуктів, як кава, що призведе до голоду і бідності.

По-третє, нестача води на північному заході Австралії призведе до зміни структури рослинності та подальшого зростання температури повітря. Вчені вважають, що вже до кінця століття, середня температура протягом більшої точки року може перевищити 35°C. Команда вважає, що це матиме серйозні наслідки для здоров'я людей і середовища проживання.

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