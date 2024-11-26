Земля осушується зсередини: супутники NASA показують, що континенти планети стають сухішими (фото)

Дослідники не вважають нові дані випадковими — найімовірніше, зменшення кількості прісної води є провісником того, що наближається.

Останні кілька років вчені раз у раз попереджають про наслідки кліматичної кризи, що нависла над планетою й обрушила на Землю неймовірні хвилі спеки та посухи. Вчені вже попередили, що земний клімат буде змінюватися і не на краще, але тепер над нами нависла нова загроза: запаси прісної води на планеті невблаганно скорочуються, пише Space.

У новому дослідженні міжнародна група вчених проаналізувала спостереження, отримані супутниками Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE), якими керує NASA, а також низкою інших супутників, керованих Німецьким аерокосмічним центром. Результати видаються вельми тривожними: з 2014 року кількість запасів прісної води на Землі різко скоротилася і, на жаль, планета досі не змогла відновитися.

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Дослідники також заявили, що їхні результати зовсім не здаються випадковими — імовірно, дані вказують на те, що наша планета сьогодні переживає більш суху фазу. За словами співавтора дослідження і гідролога з Центру космічних польотів імені Годдарда NASA Мета Роделла, вони з колегами використовували дані, зібрані супутниками GRACE, які щорічно вимірюють зміни гравітації Землі. Це дає змогу вченим помітити зміни в концентрації води на поверхні планети.

Команда вивчила дані та дійшла висновку, що за останні 10 років загальний обсяг запасів прісної води у світі становив 1200 кубічних кілометрів. Зазначимо, що у своєму аналізі вчені враховували рідку поверхневу воду, таку як озера і річки, а також підземні водоносні горизонти. На жаль, висновки вчених невтішні: запаси прісної води на Землі за останні 10 років значно менші, ніж у період з 2002 по 2014 роки.

За словами Роддела, під час посухи потреба в ґрунтових водах значно зростає, тому що спільноти й фермери все частіше звертаються до запасів прісної води, які, на жаль, можуть вичерпатися надзвичайно швидко без опадів. Такий стан речей, на думку вчених, може спричинити "ефект доміно" в усьому світі, оскільки водні ресурси Землі стають дедалі обмеженішими, а це може призвести до зростання злиднів, голоду, конфліктів і захворюваності через використання забруднених джерел води.

На цій карті показано роки, коли запаси води на суші досягли 22-річного мінімуму Фото: NASA

Згідно з даними супутників, 13 із 30 найпотужніших посух по всьому світу сталися з січня 2015 року. Найбільш постраждалими районами, згідно з новим дослідженням, стали:

північна і центральна Бразилія; Австралія; Південна Америка; Північна Америка; Європа; Африка.

Дослідники дійшли висновку, що через екстремальні умови та зміни в погодних умовах, що збігаються з цими посухами, глобальне потепління могло зіграти величезну роль у цьому постійному сухому періоді. Не менш тривожним виглядає і те, що період екстремальної посухи на Землі фактично також включає і 9 найтепліших років за всю історію спостережень.

За словами метеоролога з NASA Майкла Босиловича, глобальне потепління призводить до неймовірних опадів, які і є частиною проблеми: коли опадів занадто багато, вони не вбираються, а просто стікають, не поповнюючи ґрунтові води. Підвищення температури збільшує як випаровування води з поверхні в атмосферу, так і водоутримувальну здатність атмосфери, збільшуючи частоту та інтенсивність посух.

Утім, деякі вчені все ще вважають, що існує зв'язок між глобальним потеплінням планети та скороченням запасів прісної води на Землі. Хоча дослідники з NASA не вважають такі показники простим збігом.

Раніше Фокус писав про те, що прісної води може не вистачити на всіх: вчені назвали півкулю, яка повільно висихає.