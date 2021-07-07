Тропічний шторм "Ельза" не дозволяє кораблю SpaceX Dragon повернутися на Землю

Шторм у Флориді робить приводнення небезпечним, тому космічна вантажівка залишається на МКС довше.

NASA та SpaceX відклали відправлення вантажного корабля SpaceX CRS-22 Dragon до Міжнародної космічної станції (МКС), поки тропічний шторм "Ельза" наближається до Флориди.

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Вантажний космічний корабель, який спочатку повинен був покинути космічну станцію у вівторок, 6 липня, залишатиметься пристикованим до модуля Harmony станції як мінімум до середи 7 липня, йдеться в заяві NASA, повідомляє Space.com.

Рішення було ухвалене, коли тропічний шторм "Ельза" наблизився до Флориди, викликавши сильні вітри, зливи та приливні хвилі, які зробили б приводнення капсули небезпечним.

NASA заявило, що наземні групи продовжують стежити за ситуацією, щоб гарантувати, що висота хвиль та швидкість вітру знаходяться в безпечних межах під час повернення корабля.

Dragon CSR-22 прибув на орбітальну станцію 5 червня з вантажем вагою 3 311 кг. Він доставив астронавтам запаси води і продуктів харчування, а також наукові прилади.

Корабель також доставив дві нові сонячні батареї МКС, що розгортаються, (iROSA), які астронавт Європейського космічного агентства Томас Песке й астронавт NASA Шейн Кімбро встановили під час серії виходів у відкритий космос наприкінці минулого місяця.

За даними NASA, після повернення космічний корабель доставить на Землю приблизно 2 300 кг корисного вантажу з космічної станції, враховуючи дані експериментів, які перевіряють активність бактерій порожнини рота в космосі й ефективність ліків, призначених для поліпшення мʼязової функції.

Приводнення космічної вантажівки, яке контролюватимуть команди SpaceX із Хоторна, Каліфорнія, тепер, як очікується, відбудеться в пʼятницю, 9 липня. Потім космічний корабель буде доставлений в Центр обробки даних космічної станції NASA в Космічному центрі Кеннеді у Флориді.

Нагадуємо, що невідомий обʼєкт наближається до МКС: США та Росія відрізняються в оцінці загрози. Американці вважають, що "настає час нервувати", а росіяни не бачать небезпеки.