Невідомий об'єкт наближається до МКС: США та Росія відрізняються в оцінці загрози

Американці вважають, що "настає час нервувати", а росіяни не бачать небезпеки.

Аерокосмічне агентство США NASA очікує, що Міжнародна космічна станція (МКС) 8 липня зблизиться з невідомим обʼєктом на мінімальну відстань 4,8 км. Імовірність зіткнення оцінена в 1.28Е-05 (десять у мінус 5-му степені).

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Глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін повідомив, що за російськими оцінками, мінімальна відстань складе 4,6 км, а ймовірність зіткнення — 3.12Е-11 (десять у мінус 11-му степені).

Він зазначив, що американська оцінка ймовірності зіткнення є пороговою, після неї "настає час нервувати". Але російська сторона загрозу не підтверджує, "продовжуємо спостереження".

Обʼєкт, з яким зближується МКС, Рогозін назвав "космічним сміттям".

Російська Автоматизована система попередження про небезпечні ситуації в навколоземному космічному просторі в 2020 році зафіксувала 220 небезпечних зближень МКС з обʼєктами космічного сміття. За рік довелося двічі коригувати орбіту МКС, щоб уникнути зіткнення. Один із маневрів був проведений 23 вересня через можливе зіткнення з фрагментом операційного елементу японської ракети Н-2А.

Нагадаємо, астронавт Європейського космічного агентства Томас Песке зробив багато фотографій Землі та космосу з моменту прибуття на МКС на початку цього року. Тепер він почав новий проект, який враховує отримання зображень, які можуть передати високу швидкість, з якою космічна станція обертається навколо Землі.

57-річний мільярдер Джефф Безос, засновник і колишній СЕО компанії Amazon, 20 липня цього року відправиться в суборбітальний політ на космічному кораблі New Shepard.