Космічний туризм. Політ навколо Місяця і екскурсія на МКС — це нова реальність

Ілон Маск запланував перший політ на Марс з туристами на 2024 рік, а Джефф Безос на космічному кораблі New Shepard відправиться в суборбітальний політ вже 20 липня.

Нова авантюра Джеффа Безоса: суборбітальний політ

57-річний мільярдер Джефф Безос, засновник і колишній СЕО компанії Amazon, 20 липня цього року відправиться в суборбітальний політ на космічному кораблі New Shepard. Ракета і пілотована капсула розроблені ще однією компанією Безоса — Blue Origin. До складу екіпажу також увійдуть молодший брат підприємця Марк і переможець спеціального аукціону, який купив квиток за $ 28 млн.

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[ + – ] Ракета і пілотована капсула розроблені компанією Blue Origin

• Джефф Безос створив компанію Blue Origin в 2000 році для розвитку космічного туризму. Вона знаходиться на території його ранчо в штаті Техас

• Під час польоту корабель, розрахований на шість пасажирів, підніметься на висоту 100 км над Землею. Космічні туристи зможуть кілька хвилин побути в стані невагомості

Перший пішов: перший космічний турист Денніс Тіто

Першим космічним туристом став Денніс Тіто — американський підприємець і мультимільйонер італійського походження. Все життя цікавлячись космонавтикою і інвестуючи в державні проекти в цій сфері, він зважився на політ в 2001 році в 60-річному віці. У космічну подорож Денніс відправився з космодрому Байконур в Казахстані на борту російського корабля "Союз", пристикувався до МКС і облетів Землю по орбіті 128 раз.

[ + – ] У космічну подорож Денніс Тіто відправився з космодрому Байконур

• За свою космічну екскурсію на орбіту Тіто заплатив $ 20 млн

• Подорож мільйонера, до якого він готувався протягом восьми місяців, тривало 7 діб і 22 години

Увійшов у смак: Чарльз Сімоні літав на екскурсію по МКС двічі

Американський бізнесмен угорського походження Чарльз Сімоні відзначився тим, що двічі став учасником комерційного польоту. Він подорожував на Міжнародну космічну станцію в 2007 і 2009 роках на російських кораблях "Союз" у віці 59 і 61 роки відповідно. Екскурсії організовувала американська компанія Space Adventures, яка також відповідала за політ Денніса Тіто і шести інших туристів.

[ + – ] Чарльз Сімоні подорожував на Міжнародну космічну станцію в 2007 і 2009 роках

• На замовлення Європейського космічного агентства Сімоні під час польоту досліджував вплив невагомості на кров, а також вивчав вплив радіації на організм

Важливо

Від Гагаріна до Маска. Як польоти в космос, готель на орбіті та будинки на Місяці стають все доступнішими

• В цілому турист заплатив за подорожі $ 60 млн: 25 млн — за перший тур і 35 млн — за другий

Великі плани: навколо Місяця на кораблі SpaceX Starship

Японець Юсаку Маедзава планує стати першим клієнтом компанії Ілона Маска, який облетить в 2023 року навколо Місяця на кораблі SpaceX Starship. Бізнесмен викупив всі місця на кораблі і планує взяти з собою в подорож вісім художників, щоб вони надихнулися для створення нових творів мистецтва. Супутники Маедзави, яких він відбере, відправляться в тур безкоштовно. Місія під назвою dearMoon ( "Дорога Місяць") триватиме тиждень.

[ + – ] Японець Юсаку Маедзава покладає великі надії на Ілона Маска

• Ілон Маск заснував компанію Space X, сподіваючись здешевити космічні польоти і втілити в життя мрії про колонізацію Марса. Перший політ на Марс з туристами на борту запланований на 2024 рік