Космічний туризм. Політ навколо Місяця і екскурсія на МКС — це нова реальність
Ілон Маск запланував перший політ на Марс з туристами на 2024 рік, а Джефф Безос на космічному кораблі New Shepard відправиться в суборбітальний політ вже 20 липня.
Нова авантюра Джеффа Безоса: суборбітальний політ
57-річний мільярдер Джефф Безос, засновник і колишній СЕО компанії Amazon, 20 липня цього року відправиться в суборбітальний політ на космічному кораблі New Shepard. Ракета і пілотована капсула розроблені ще однією компанією Безоса — Blue Origin. До складу екіпажу також увійдуть молодший брат підприємця Марк і переможець спеціального аукціону, який купив квиток за $ 28 млн.
• Джефф Безос створив компанію Blue Origin в 2000 році для розвитку космічного туризму. Вона знаходиться на території його ранчо в штаті Техас
• Під час польоту корабель, розрахований на шість пасажирів, підніметься на висоту 100 км над Землею. Космічні туристи зможуть кілька хвилин побути в стані невагомості
Перший пішов: перший космічний турист Денніс Тіто
Першим космічним туристом став Денніс Тіто — американський підприємець і мультимільйонер італійського походження. Все життя цікавлячись космонавтикою і інвестуючи в державні проекти в цій сфері, він зважився на політ в 2001 році в 60-річному віці. У космічну подорож Денніс відправився з космодрому Байконур в Казахстані на борту російського корабля "Союз", пристикувався до МКС і облетів Землю по орбіті 128 раз.
• За свою космічну екскурсію на орбіту Тіто заплатив $ 20 млн
• Подорож мільйонера, до якого він готувався протягом восьми місяців, тривало 7 діб і 22 години
Увійшов у смак: Чарльз Сімоні літав на екскурсію по МКС двічі
Американський бізнесмен угорського походження Чарльз Сімоні відзначився тим, що двічі став учасником комерційного польоту. Він подорожував на Міжнародну космічну станцію в 2007 і 2009 роках на російських кораблях "Союз" у віці 59 і 61 роки відповідно. Екскурсії організовувала американська компанія Space Adventures, яка також відповідала за політ Денніса Тіто і шести інших туристів.
• На замовлення Європейського космічного агентства Сімоні під час польоту досліджував вплив невагомості на кров, а також вивчав вплив радіації на організмВажливо
• В цілому турист заплатив за подорожі $ 60 млн: 25 млн — за перший тур і 35 млн — за другий
Великі плани: навколо Місяця на кораблі SpaceX Starship
Японець Юсаку Маедзава планує стати першим клієнтом компанії Ілона Маска, який облетить в 2023 року навколо Місяця на кораблі SpaceX Starship. Бізнесмен викупив всі місця на кораблі і планує взяти з собою в подорож вісім художників, щоб вони надихнулися для створення нових творів мистецтва. Супутники Маедзави, яких він відбере, відправляться в тур безкоштовно. Місія під назвою dearMoon ( "Дорога Місяць") триватиме тиждень.
• Ілон Маск заснував компанію Space X, сподіваючись здешевити космічні польоти і втілити в життя мрії про колонізацію Марса. Перший політ на Марс з туристами на борту запланований на 2024 рік