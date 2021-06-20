Космический туризм. Полет вокруг Луны и экскурсия на МКС — это новая реальность
Илон Маск запланировал первый полет на Марс с туристами на 2024 год, а Джефф Безос на космическом корабле New Shepard отправится в суборбитальный полет уже 20 июля.
Новая авантюра Джеффа Безоса: суборбитальный полет
57-летний миллиардер Джефф Безос, основатель и бывший СЕО компании Amazon, 20 июля этого года отправится в суборбитальный полет на космическом корабле New Shepard. Ракета и пилотируемая капсула разработаны еще одной компанией Безоса — Blue Origin. В состав экипажа также войдут младший брат предпринимателя Марк и победитель специального аукциона, который купил билет за $28 млн.
• Джефф Безос создал компанию Blue Origin в 2000 году для развития космического туризма. Она находится на территории его ранчо в штате ТехасВажно
• Во время полета корабль, рассчитанный на шесть пассажиров, поднимется на высоту 100 км над Землей. Космические туристы смогут несколько минут побыть в состоянии невесомости
Первый пошел: первый космический турист Деннис Тито
Первым космическим туристом стал Деннис Тито — американский предприниматель и мультимиллионер итальянского происхождения. Всю жизнь интересуясь космонавтикой и инвестируя в государственные проекты в этой сфере, он решился на полет в 2001 году в 60-летнем возрасте. В космическое путешествие Деннис отправился с космодрома Байконур в Казахстане на борту российского корабля "Союз", пристыковался к МКС и облетел Землю по орбите 128 раз.
• За свою космическую экскурсию на орбиту Тито заплатил $20 млн
• Путешествие миллионера, к которому он готовился в течение восьми месяцев, длилось 7 суток и 22 часа
Вошел во вкус: Чарльз Симони летал на экскурсию по МКС дважды
Американский бизнесмен венгерского происхождения Чарльз Симони отличился тем, что дважды стал участником коммерческого полета. Он путешествовал на Международную космическую станцию в 2007 и 2009 годах на российских кораблях "Союз" в возрасте 59 и 61 года соответственно. Экскурсии организовывала американская компания Space Adventures, которая также отвечала за полет Денниса Тито и шести других туристов.
• По заказу Европейского космического агентства Симони во время полета исследовал влияние невесомости на кровь, а также изучал влияние радиации на организмВажно
• В общей сложности турист заплатил за путешествия $60 млн: 25 млн — за первый тур и 35 млн — за второй
Большие планы: вокруг Луны на корабле SpaceX Starship
Японец Юсаку Маэдзава планирует стать первым клиентом компании Илона Маска, который облетит в 2023 году вокруг Луны на корабле SpaceX Starship. Бизнесмен выкупил все места на корабле и планирует взять с собой в путешествие восемь художников, чтобы они вдохновились для создания новых произведений искусства. Спутники Маэдзавы, которых он отберет, отправятся в тур бесплатно. Миссия под названием dearMoon ("Дорогая Луна") продлится неделю.
• Илон Маск основал компанию Space X, надеясь удешевить космические полеты и воплотить в жизнь мечты о колонизации Марса. Первый полет на Марс с туристами на борту запланирован на 2024 год