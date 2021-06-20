Космический туризм. Полет вокруг Луны и экскурсия на МКС — это новая реальность

Илон Маск запланировал первый полет на Марс с туристами на 2024 год, а Джефф Безос на космическом корабле New Shepard отправится в суборбитальный полет уже 20 июля.

Новая авантюра Джеффа Безоса: суборбитальный полет

57-летний миллиардер Джефф Безос, основатель и бывший СЕО компании Amazon, 20 июля этого года отправится в суборбитальный полет на космическом корабле New Shepard. Ракета и пилотируемая капсула разработаны еще одной компанией Безоса — Blue Origin. В состав экипажа также войдут младший брат предпринимателя Марк и победитель специального аукциона, который купил билет за $28 млн.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] Ракета и пилотируемая капсула разработаны компанией Blue Origin

• Джефф Безос создал компанию Blue Origin в 2000 году для развития космического туризма. Она находится на территории его ранчо в штате Техас

Важно

Выход есть. 6 планет, которые могут заинтересовать космического туриста

• Во время полета корабль, рассчитанный на шесть пассажиров, поднимется на высоту 100 км над Землей. Космические туристы смогут несколько минут побыть в состоянии невесомости

Первый пошел: первый космический турист Деннис Тито

Первым космическим туристом стал Деннис Тито — американский предприниматель и мультимиллионер итальянского происхождения. Всю жизнь интересуясь космонавтикой и инвестируя в государственные проекты в этой сфере, он решился на полет в 2001 году в 60-летнем возрасте. В космическое путешествие Деннис отправился с космодрома Байконур в Казахстане на борту российского корабля "Союз", пристыковался к МКС и облетел Землю по орбите 128 раз.

[ + – ] В космическое путешествие Деннис Тито отправился с космодрома Байконур

• За свою космическую экскурсию на орбиту Тито заплатил $20 млн

• Путешествие миллионера, к которому он готовился в течение восьми месяцев, длилось 7 суток и 22 часа

Вошел во вкус: Чарльз Симони летал на экскурсию по МКС дважды

Американский бизнесмен венгерского происхождения Чарльз Симони отличился тем, что дважды стал участником коммерческого полета. Он путешествовал на Международную космическую станцию в 2007 и 2009 годах на российских кораблях "Союз" в возрасте 59 и 61 года соответственно. Экскурсии организовывала американская компания Space Adventures, которая также отвечала за полет Денниса Тито и шести других туристов.

[ + – ] Чарльз Симони путешествовал на Международную космическую станцию в 2007 и 2009 годах

• По заказу Европейского космического агентства Симони во время полета исследовал влияние невесомости на кровь, а также изучал влияние радиации на организм

Важно

От Гагарина до Маска. Как полеты в космос, отель на орбите и дома на Луне становятся все доступнее

• В общей сложности турист заплатил за путешествия $60 млн: 25 млн — за первый тур и 35 млн — за второй

Большие планы: вокруг Луны на корабле SpaceX Starship

Японец Юсаку Маэдзава планирует стать первым клиентом компании Илона Маска, который облетит в 2023 году вокруг Луны на корабле SpaceX Starship. Бизнесмен выкупил все места на корабле и планирует взять с собой в путешествие восемь художников, чтобы они вдохновились для создания новых произведений искусства. Спутники Маэдзавы, которых он отберет, отправятся в тур бесплатно. Миссия под названием dearMoon ("Дорогая Луна") продлится неделю.

[ + – ] Японец Юсаку Маэдзава возлагает большие надежды на Илона Маска

• Илон Маск основал компанию Space X, надеясь удешевить космические полеты и воплотить в жизнь мечты о колонизации Марса. Первый полет на Марс с туристами на борту запланирован на 2024 год