Неизвестный объект приближается к МКС: США и Россия разошлись в оценке угрозы

Американцы считают, что "наступает время нервничать", а россияне не видят опасности.

Аэрокосмическое агентство США NASA ожидает, что Международная космическая станция (МКС) 8 июля сблизится с неизвестным объектом на минимальное расстояние 4,8 км. Вероятность столкновения оценена как 1.28Е-05 (десять в минус 5-й степени).

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Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что по российским оценкам, минимальное расстояние составит 4,6 км, а вероятность столкновения – 3.12Е-11 (десять в минус 11-й степени).

Он отметил, что американская оценка вероятности столкновения является пороговой, после нее "наступает время нервничать". Но российская сторона угрозу не подтверждает, "продолжаем наблюдения".

Объект, с которым сближается МКС, Рогозин назвал "космическим мусором".

Российская Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве в 2020 году зафиксировала 220 опасных сближений МКС с объектами космического мусора. За год пришлось дважды корректировать орбиту МКС, чтобы избежать столкновения. Один из маневров был проведен 23 сентября из-за возможного столкновения с фрагментом операционного элемента японской ракеты Н-2А.

Напомним, астронавт Европейского космического агентства Томас Песке сделал много фотографий Земли и космоса с момента прибытия на МКС в начале этого года. Теперь он начал новый проект, который включает в себя получение изображений, которые могут передать высокую скорость, с которой космическая станция вращается вокруг Земли.

57-летний миллиардер Джефф Безос, основатель и бывший СЕО компании Amazon, 20 июля этого года отправится в суборбитальный полет на космическом корабле New Shepard.