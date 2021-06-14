Астронавт МКС показал на фото высокую скорость вращения станции вокруг Земли

Французский астронавт Томас Песке фотографирует Землю и космос с момента прибытия на МКС.

Астронавт Европейского космического агентства Томас Песке сделал много фотографий Земли и космоса с момента прибытия на Международную космическую станцию ​​(МКС) в начале этого года, сообщает digitaltrends.com

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Но теперь французский астронавт решился на новый проект, который включает в себя получение изображений, которые пытаются передать высокую скорость, с которой космическая станция вращается вокруг Земли.

Орбитальная скорость МКС составляет около 28 000 км/ч. Или, другими словами, около 7,6 км в секунду.

Песке недавно опубликовал первое фото из своего нового проекта.

"Картинка получена с помощью фототехники, с которой я экспериментировал. Можно представить, с какой скоростью мы летим (28 800 км/ч!). Этот снимок представляет собой 30-секундную экспозицию Земли в ночное время. Следы, которые вы видите, — это звезды и огни города", — написал в своем Twitter Песке.

МКС находится на высоте около 400 км над поверхностью Земли и обращается вокруг нашей планеты примерно каждые 90 минут. Это означает, что станция совершает около 16 витков вокруг Земли за 24 часа.

Чтобы получить более четкое представление о том, как быстро МКС перемещается в космосе, можно зарегистрироваться в системе уведомлений NASA, что позволит вам знать, когда космическая станция проходит над вашим регионом. Ясной ночью или ранним утром солнечный свет, отражающийся от солнечных батарей станции, позволяет легко обнаружить МКС невооруженным глазом, когда она движется по небу с огромной скоростью.

Несмотря на поразительную скорость, астронавты на космической станции не замечают ничего необычного, живя и работая там.