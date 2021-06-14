Астронавт МКС показав на фото високу швидкість обертання станції навколо Землі

Французький астронавт Томас Песке фотографує Землю і космос із моменту прибуття на МКС.

Астронавт Європейського космічного агентства Томас Песке зробив багато фотографій Землі та космосу з моменту прибуття на Міжнародну космічну станцію (МКС) на початку цього року, повідомляє digitaltrends.com.

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Але тепер французький астронавт наважився на новий проект, який враховує отримання зображень, які намагаються передати високу швидкість, з якою космічна станція обертається навколо Землі.

Орбітальна швидкість МКС становить майже 28 000 км/год. Або, іншими словами, приблизно 7,6 км на секунду.

Песке нещодавно опублікував перше фото зі свого нового проекту.

"Картинка отримана за допомогою фототехніки, з якою я експериментував. Можна уявити, з якою швидкістю ми летимо (28 800 км/год!). Цей знімок являє собою 30-секундну експозицію Землі в нічний час. Сліди, які ви бачите, — це зірки та вогні міста", — написав у своєму Twitter Песке.

МКС знаходиться на висоті майже 400 км над поверхнею Землі й обертається навколо нашої планети приблизно кожні 90 хвилин. Це означає, що станція здійснює приблизно 16 витків навколо Землі за 24 години.

Щоб отримати більш чітке уявлення про те, як швидко МКС переміщається в космосі, можна зареєструватися в системі сповіщень NASA, що дозволить вам знати, коли космічна станція проходить над вашим регіоном. В ясну ніч або рано-вранці сонячне світло, що відбивається від сонячних батарей станції, дозволяє легко побачити МКС неозброєним оком, коли вона рухається в небі з величезною швидкістю.

Незважаючи на разючу швидкість, астронавти на космічній станції не помічають нічого незвичайного, живучи і працюючи там.