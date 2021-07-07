Рогозину приснилось. NASA ничего не сообщает об объекте, который "угрожает" МКС

Глава "Роскосмоса" сообщил, что американская сторона крайне обеспокоена, а вот российская – угрозу не подтверждает.

В среду, 7 июля, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что к МКС приближается неизвестный космический объект, который пройдет от станции на расстоянии 4,8 км. Об этом глава "Роскосмоса" сообщил в своем Telegram.

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По его словам, американская сторона необоснованно высоко оценила вероятность столкновения космического мусора с МКС.

"В переводе на русский язык: Хьюстон увидел угрозу сближения завтра (8 июля) МКС с неопознанным объектом («космический мусор») до 4,8 км с умеренной вероятностью. Наши согласны лишь в оценке расстояния. Угрозу не подтверждаем, продолжаем наблюдения", – написал Рогозин.

В это же время, ни на официальном сайте NASA, ни на сайте американской части МКС, а также в соцсетях нет абсолютно никаких упоминаний об угрозе.

Последняя новость, которую опубликовало NASA была о том, что из-за шторма "Эльза" космический корабль SpaceX Dragon не может вернуться на Землю.

Стоит подчеркнуть, что на случай "высокой угрозы столкновения" у МКС существует весьма конкретный регламент. Космическая станция меняет траекторию своего полета.

Последний раз МКС "уворачивалась" от космического мусора в сентябре 2020 года, когда обломки должны были пройти от станции в пределах "нескольких километров". Чтобы исключить любую возможность столкновения МКС отодвинули подальше от объекта.

Дело в том, что МКС движется по орбите примерно в 420 км над планетой со скоростью 27 568 км/ч. На такой скорости даже совсем небольшой объект может нанести серьезный ущерб солнечным батареям или самой станции.

Подобные маневры МКС проводятся на регулярной основе, согласно данным NASA, с 1999 по 2018 годы станция 25 раз меняла свою орбиту, чтобы уклониться от мусора.