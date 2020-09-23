МКС подвинулась. Станция изменила траекторию полета из-за космического мусора

Во время маневра астронавты перебрались в российский отсек МКС, чтобы иметь возможность эвакуироваться.

Американское космическое агентство NASA заявило, что МКС успешно выполнила маневр, чтобы исключить любую возможность столкновения с космическим мусором на орбите. Об этом сообщает The Guardian.

Обломки должны были пройти в пределах "нескольких километров" от Международной космической станции, но из-за мер предосторожности траектория была изменена. Было решено отодвинуть МКС подальше от объекта.

По сообщению NASA, три члена экипажа – двое россиян и американец переместились в российский отсек к космическому кораблю "Союз", когда начался маневр, чтобы иметь возможность эвакуироваться в случае необходимости.

"Маневр завершен. Астронавты вышли из безопасного убежища", – написал в Twitter глава NASA Джим Брайденстайн.

МКС движется по орбите примерно в 420 км над Землей со скоростью 27 568 км/ч. На такой скорости даже небольшой объект может серьезно повредить солнечную батарею или другую часть станции.

Поэтому подобные маневры проводятся на регулярной основе. По данным NASA, в период с 1999 по 2018 годы произошло 25 таких маневров.