Маск в ярости. Случайный самолет сорвал запуск ракеты Falcon 9 с 88 спутниками на борту

После отложенного запуска ракеты Илон Маск говорит, что человечеству необходима реформа, чтобы "стать космической цивилизацией".

Ракета SpaceX Falcon 9 с 88 спутниками на борту находилась в нескольких секундах от старта, когда запуск был отложен из-за обычного самолета, вошедшего в зону запуска ракеты, сообщает foxbusiness.com

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24-часовая задержка запуска вызвала гнев генерального директора SpaceX Илона Маска, который написал в Твиттере, что "запретная зона" ракеты "необоснованно огромна".

"Человечество просто не может стать космической цивилизацией без серьезной реформы регулирования", — написал Маск. "Действующую систему регулирования нужно менять". Это случай в очередной раз продолжает давнюю вражду между Маском и регулирующими органами. В декабре Федеральное управление гражданской авиации (FAA) заявило, что SpaceX проигнорировала несколько предупреждений агентства, когда запустила свой Starship SN8, который, как надеется Маск, однажды доставит людей на Марс.

Согласно сообщениям FAA, SpaceX просила разрешить ей "превысить максимальный общественный риск, разрешенный федеральными правилами безопасности", но в этом запросе было отказано.

В январе Маск заявил, что "космическое подразделение FAA имеет принципиально нарушенную регуляторную структуру".

"Их правила рассчитаны на несколько одноразовых запусков в год с нескольких государственных объектов", — написал Маск. "По этим правилам человечество никогда не доберется до Марса".

Несмотря на ссоры с регулирующими органами, в апреле Маск написал в Твиттере, что согласен с ними "в 99,9% случаев".

"В редких случаях мы не согласны, — написал Маск 27 апреля в Твиттере. — Это почти всегда связано с новыми технологиями, которые не предусмотрены прежними правилами".

После переноса запуска SpaceX планирует запустить ракету Falcon 9 в среду, 30 июня, днем ​​с космической станции на мысе Канаверал во Флориде.

Ракета доставит в космос 88 спутников, принадлежащих частным компаниям и государственным организациям, включая три спутника для Starlink, которые, как надеется компания, обеспечат мир высокоскоростным Интернетом.