Маск у люті. Випадковий літак зірвав запуск ракети Falcon 9 із 88 супутниками на борту

Після відкладеного запуску ракети Ілон Маск каже, що людству необхідна реформа, щоб "стати космічною цивілізацією".

Ракета SpaceX Falcon 9 із 88 супутниками на борту перебувала в декількох секундах від старту, коли запуск був відкладений через звичайний літак, який зайшов у зону запуску ракети, повідомляє foxbusiness.com.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

24-годинна затримка запуску викликала гнів генерального директора SpaceX Ілона Маска, який написав у Твіттері, що "заборонена зона" ракети "необґрунтовано величезна".

"Людство просто не може стати космічною цивілізацією без серйозної реформи регулювання", — написав Маск. "Чинну систему регулювання потрібно міняти". Це випадок укотре продовжує давню ворожнечу між Маском і керівними органами. У грудні Федеральне управління цивільної авіації (FAA) заявило, що SpaceX проігнорувала кілька попереджень агентства, коли запустила свій Starship SN8, який, як сподівається Маск, одного разу доставить людей на Марс.

Згідно з повідомленнями FAA, SpaceX просила дозволити їй "перевищити максимальний громадський ризик, дозволений федеральними правилами безпеки", але в цьому запиті було відмовлено.

У січні Маск заявив, що "космічний підрозділ FAA має принципово порушену регуляторну структуру".

"Їхні правила розраховані на кілька одноразових запусків на рік із декількох державних об'єктів", — написав Маск. "За цими правилами людство ніколи не дістанеться до Марса".

Незважаючи на сварки з керівними органами, в квітні Маск написав у Твіттері, що згоден із ними "в 99,9% випадків".

"В окремих випадках ми не згодні, — написав Маск 27 квітня в Твіттері. — Це майже завжди пов'язане з новими технологіями, які не передбачені колишніми правилами".

Після перенесення запуску SpaceX планує запустити ракету Falcon 9 у середу, 30 червня, вдень з космічної станції на мисі Канаверал у Флориді.

Ракета доставить в космос 88 супутників, що належать приватним компаніям і державним організаціям, враховуючи три супутники для Starlink, які, як сподівається компанія, забезпечать світ високошвидкісним інтернетом.