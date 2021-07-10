Ілон Маск показав, як працює нова безпілотна посадкова станція SpaceX (відео)

Автономний корабель уже курсує біля берегів Флориди, щоб забезпечити м'яку посадку ракет-носіїв Falcon 9 і Falcon Heavy.

Глава компанії SpaceX Ілон Маск продемонстрував нову безпілотну станцію для посадки космічних кораблів. Він розмістив відео судна на cвоей сторінці в соціальній мережі Twitter.

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Автономна плавуча станція отримала назву A Shortfall of Gravitas, що перекладається як "Нестача гравітації". Вона замінить платформу OCISLY у Східного узбережжя США і буде забезпечувати м'яку посадку ракет-носіїв Falcon 9 і Falcon Heavy неподалік від штату Флорида. Як показав Ілон Маск, корабель вже розсікає води Атлантичного океану, чекаючи кораблі компанії SpaceX.

"Нестача гравітації" стала вже четвертою безпілотної станцією для посадки, запущеної SpaceX. Плавучі космодроми складаються в основному з великої платформи для посадки космічних ракет. Використовуючи таку конструкцію, компанія економить паливо, знижує ризик наземних аварій і звільняє місце на космодромах для запуску кораблів з вантажами.

Раніше стало відомо, що тропічний шторм "Ельза" завадив кораблю SpaceX Dragon повернутися на Землю. У зв'язку з несприятливими погодними умовами, вантажне космічне судно затрималося на Міжнародній космічній станції, куди доставив запаси їжі і води, а також наукове обладнання для космонавтів. Зокрема, на Dragon відправили дві сонячні батареї, які вже розгорнули астронавти.

Випадковий літак завадив запуску ракети Falcon 9 з космічної станції на мисі Канаверал у Флориді. Компанія SpaceX cобіралась запустити на орбіту 88 супутників, але авіалайнер увійшов "заборонену зону" за кілька секунд до старту. Відправку вантажу довелося перенести на наступний день, а обурений Ілон Маск закликав змінити регулювання космічних польотів.

Нещодавно Ілон Маск запропонував перетворити Starship в гігантський космічний телескоп. За словами засновника SpaceX, корабель здатний витримати обладнання з розширення в десять разів краще, ніж у знаменитого "Хаббла".