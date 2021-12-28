Представлен самый быстрый Гелендваген в истории: свыше 800 сил и менее 4 с до сотни

Новый Performmaster G805 – сверхмощная версия Mercedes-Benz G-Class.

Немецкое тюнинг-ателье Performmaster взялось за тюнинг Mercedes-Benz G-Class. Внедорожник получился очень мощным и очень быстрым. Об этом сообщает сайт Carscoops.

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Проект назвали Performmaster G805, а в его основе лежит заряженный Mercedes-AMG G63. Цифровой индекс в названии указывает на мощность двигателя: теперь 4,0-литровый V8 твин-турбо развивает не 585, а 805 л. с.

[ + – ] Разгон до 100 км/ч занимает 3,69 с Фото: carscoops.com

Максимальный крутящий момент вырос с 850 до 1020 Н∙м. С 9-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 3,69 с, а максимальная скорость ограничена на 260 км/ч. Это самый быстрый Гелик за всю 42-летнюю историю модели, даже внедорожники в тюнинге Brabus медленнее разгоняются.

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Тюнинг Гелендвагена также включает карбоновые капот и аэродинамический обвес. Крылья расширили, чтобы поместить огромные 22-дюймовые шины. Салон перетянут дорогой кожей и алькантарой.

[ + – ] Внедорожник получил карбоновый обвес Фото: carscoops.com

Performmaster G805 выпустят лимитированной серией. Цены пока не объявлены, но внедорожник наверняка будет недешевым и, скорее всего, цены превысит 300 тыс. евро.

Ранее Фокус рассказывал о кладбище Гелендвагенов. Десятки внедорожников ржавеют под открытым небом.