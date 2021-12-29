Гелендваген из таблетки: Mercedes-Benz создал нестандартный арт-объект

Mercedes-Benz оригинально отметили выход фильма "Матрица: Воскрешение". Гелендваген стал одним из героев кинокартины.

В Сан-Франциско появилась необычная инсталляция. Внедорожник Mercedes-Benz G-Class поместили в огромную прозрачную капсулу красного цвета. Об этом сообщает официальный сайт бренда.

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[ + – ] Внедорожник поместили в подобие красной таблетки из "Матрицы" Фото: Mercedes-Benz

Арт-объект посвящен фильму "Матрица: Воскрешение" и установлен возле кинотеатра Castro, где прошла его североамериканская премьера. Нетрудно догадаться, что 12-метровая капсула символизирует знаменитую красную таблетку из "Матрицы": в новой серии Нео снова ее выбирает.

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Mercedes-Benz G-Class появился внутри неслучайно, ведь он также является героем киноленты. Именно Гелендваген участвует в зрелищной погоне. Но если в фильме засветился Mercedes-Benz G550, то вот для инсталляции использовали более мощный заряженный Mercedes-AMG G63. В Mercedes-Benz считают, что и красная таблетка из "Матрицы", и Гелендваген символизируют свободу, индивидуальность и самоопределение.

[ + – ] Mercedes-Benz G-Class стал участником зрелищной погони в фильме Фото: Mercedes-Benz

"Матрица: Воскрешение" — один из самых ожидаемых фильмов 2021 года. Кинолента уже собрала свыше 68 млн. долларов в прокате по всему миру.

Ранее Фокус рассказывал о новом электрическом Гелендвагене. Его производство еще не стартовало, но его уже видели в Киеве.

А также рассказывал про кладбище Гелендвагенов. На нем десятки Mercedes G-Class ржавеют под открытым небом.