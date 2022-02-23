Санкции против России могут остановить АвтоВАЗ
АвтоВАЗ и российский завод Renault используют 20-40% зарубежных комплектующих. Прекращение их поставок приведет к остановке сборочных линий.
Новые санкции против Российской Федерации за эскалацию в Украине могут ударить по автомобильной промышленности и даже привести к остановке сборочных предприятий. Об этом заявил руководитель Renault Group Лука де Мео в интервью изданию Financial Times.
По его словам, нестабильная геополитическая ситуация и кризис в Украине могут ударить по всей отрасли и привести к остановке сборочных линий российского завода Renault и АвтоВАЗа (он, как известно, также принадлежит Renault Group). Предприятия могут пострадать от финансовых санкций, а также от ограничений на поставку комплектующих из-за рубежа.
Известно, что сейчас АвтоВАЗ и завод Renault в России используют от 20 до 40% (в зависимости от модели) автокомпонентов производства других стран. Перебои с их поставками станут причиной длительного простоя сборочных линий.
Лука де Мео сообщил, что на данный момент в Renault Group изучают альтернативные цепочки поставки автокомпонентов для российских предприятий концерна.Важно
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