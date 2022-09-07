Волонтеры закупили более сотни новеньких пикапов для ВСУ (фото)

На покупку новых Mitsubishi L200 и Peugeot Landtrek потратили свыше 96 миллионов гривен. Часть пикапов уже привезли в Украину и передали на фронт.

Защитники Украины начали получать новые пикапы Mitsubishi и Peugeot. Сразу 104 таких автомобиля закупил фонд "Вернись живым". Об этом сообщается на его странице в Facebook.

На покупку Mitsubishi L200 и Peugeot Landtrek волонтеры собрали 96 299 242 гривен или 2,6 млн евро. Часть пикапов уже прибыла в Украину и уже трудятся на передовой, другие авто – еще в дороге.

[ + – ] Часть авто уже прибыли в Украину [ + – ] На пикапы для ВСУ потратили 2,6 млн евро [ + – ] Пикап Mitsubishi L200 [ + – ] Пикапы Peugeot Landtrek [ + – ] Новые пикапы надежнее и меньше ломаются [ + – ] Фонд "Вернись живым" уже передал 254 новых авто для ВСУ

Пикапы очень необходимы ВСУ и теробороне. Они занимаются перевозкой личного состава, боекомплекта и провизии, эвакуируют раненых. Они транспортируют минометы, ПТРК и ПЗРК, а еще на них монтируют легкие самодельные РСЗО.

Пикапы Mitsubishi L200 оснащают 2,4-литровыми турбодизелями мощностью 154 и 181 л. с. и 6-ступенчатыми механической или автоматической КПП.

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Peugeot Landtrek создан совместно с компанией Changan. Он доступен с 2,4-литровым 210-сильным бензиновым турбомотором и 1,9-литровым турбодизелем на 150 л. с. Пикап также предлагают с 6-ступенчатыми механикой и автоматом.

Ранее фонд "Вернись живым" уже передал защитникам Украины 254 новых авто на сумму 194 344 924,9 гривен. Новые автомобили имеют важное преимущество перед подержанными – они надежнее и не ломаются. На фронте это немаловажно.

Также Фокус сообщал, что волонтеры наладили выпуск внедорожников для ВСУ и уже передали армии 30 автомобилей.