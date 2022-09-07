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Авто Российско-украинская война

Волонтеры закупили более сотни новеньких пикапов для ВСУ (фото)

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Для ВСУ закупили 104 пикапа

На покупку новых Mitsubishi L200 и Peugeot Landtrek потратили свыше 96 миллионов гривен. Часть пикапов уже привезли в Украину и передали на фронт.

Защитники Украины начали получать новые пикапы Mitsubishi и Peugeot. Сразу 104 таких автомобиля закупил фонд "Вернись живым". Об этом сообщается на его странице в Facebook.

На покупку Mitsubishi L200 и Peugeot Landtrek волонтеры собрали 96 299 242 гривен или 2,6 млн евро. Часть пикапов уже прибыла в Украину и уже трудятся на передовой, другие авто – еще в дороге.

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Часть авто уже прибыли в Украину
пикапы для ВСУ, авто для ВСУ, фонд повернись живым, Mitsubishi L200, Peugeot Landtrek, пикапы Mitsubishi
На пикапы для ВСУ потратили 2,6 млн евро
пикапы для ВСУ, авто для ВСУ, фонд повернись живым, Mitsubishi L200, Peugeot Landtrek, пикапы Mitsubishi
Пикап Mitsubishi L200
пикапы для ВСУ, авто для ВСУ, фонд повернись живым, Mitsubishi L200, Peugeot Landtrek, пикапы Mitsubishi
Пикапы Peugeot Landtrek
пикапы для ВСУ, авто для ВСУ, фонд повернись живым, Mitsubishi L200, Peugeot Landtrek, пикапы Mitsubishi
Новые пикапы надежнее и меньше ломаются
пикапы для ВСУ, авто для ВСУ, фонд повернись живым, Mitsubishi L200, Peugeot Landtrek, пикапы Mitsubishi
Фонд "Вернись живым" уже передал 254 новых авто для ВСУ
пикапы для ВСУ, авто для ВСУ, фонд повернись живым, Mitsubishi L200, Peugeot Landtrek, пикапы Mitsubishi
пикапы для ВСУ, авто для ВСУ, фонд повернись живым, Mitsubishi L200, Peugeot Landtrek, пикапы Mitsubishi
пикапы для ВСУ, авто для ВСУ, фонд повернись живым, Mitsubishi L200, Peugeot Landtrek, пикапы Mitsubishi
пикапы для ВСУ, авто для ВСУ, фонд повернись живым, Mitsubishi L200, Peugeot Landtrek, пикапы Mitsubishi
пикапы для ВСУ, авто для ВСУ, фонд повернись живым, Mitsubishi L200, Peugeot Landtrek, пикапы Mitsubishi
пикапы для ВСУ, авто для ВСУ, фонд повернись живым, Mitsubishi L200, Peugeot Landtrek, пикапы Mitsubishi

Пикапы очень необходимы ВСУ и теробороне. Они занимаются перевозкой личного состава, боекомплекта и провизии, эвакуируют раненых. Они транспортируют минометы, ПТРК и ПЗРК, а еще на них монтируют легкие самодельные РСЗО.

Пикапы Mitsubishi L200 оснащают 2,4-литровыми турбодизелями мощностью 154 и 181 л. с. и 6-ступенчатыми механической или автоматической КПП.

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Peugeot Landtrek создан совместно с компанией Changan. Он доступен с 2,4-литровым 210-сильным бензиновым турбомотором и 1,9-литровым турбодизелем на 150 л. с. Пикап также предлагают с 6-ступенчатыми механикой и автоматом.

Ранее фонд "Вернись живым" уже передал защитникам Украины 254 новых авто на сумму 194 344 924,9 гривен. Новые автомобили имеют важное преимущество перед подержанными – они надежнее и не ломаются. На фронте это немаловажно.

Также Фокус сообщал, что волонтеры наладили выпуск внедорожников для ВСУ и уже передали армии 30 автомобилей.