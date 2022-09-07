Волонтери закупили понад сотню новеньких пікапів для ЗСУ (фото)
На покупку нових Mitsubishi L200 та Peugeot Landtrek витратили понад 96 мільйонів гривень. Частину пікапів уже привезли в Україну та передали на фронт.
Захисники України почали отримувати нові пікапи Mitsubishi та Peugeot. Відразу 104 такі автомобілі закупив фонд "Повернися живим". Про це повідомляється на його сторінці у Facebook.
На покупку Mitsubishi L200 та Peugeot Landtrek волонтери зібрали 96 299 242 гривень або 2,6 млн. євро. Частина пікапів уже прибула в Україну і вже трудяться на передовій, інші авто ще в дорозі.
Пікапи дуже необхідні ЗСУ та теробороні. Вони займаються перевезенням особового складу, боєкомплекту та провізії, евакуюють поранених. Вони транспортують міномети, ПТРК та ПЗРК, а ще на них монтують легкі саморобні РСЗВ.
Пікапи Mitsubishi L200 оснащують 2,4-літровими турбодизелями потужністю 154 та 181 к. с. та 6-ступінчастою механічною або автоматичною КПП.Важливо
Peugeot Landtrek створено спільно з компанією Changan. Він доступний з 2,4-літровим 210-сильним бензиновим турбодвигуном та 1,9-літровим турбодизелем на 150 к. с. Пікап також пропонують з 6-ступінчастою механікою та автоматом.
Раніше фонд "Повернись живим" вже передав захисникам України 254 нові авто на суму 194 344 924,9 гривень. Нові автомобілі мають важливу перевагу перед вживаними — вони надійніші і не ламаються. На фронті це важливо.
Також Фокус повідомляв, що волонтери налагодили випуск позашляховиків для ЗСУ і вже передали армії 30 автомобілів.