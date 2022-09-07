Волонтери закупили понад сотню новеньких пікапів для ЗСУ (фото)

На покупку нових Mitsubishi L200 та Peugeot Landtrek витратили понад 96 мільйонів гривень. Частину пікапів уже привезли в Україну та передали на фронт.

Захисники України почали отримувати нові пікапи Mitsubishi та Peugeot. Відразу 104 такі автомобілі закупив фонд "Повернися живим". Про це повідомляється на його сторінці у Facebook.

На покупку Mitsubishi L200 та Peugeot Landtrek волонтери зібрали 96 299 242 гривень або 2,6 млн. євро. Частина пікапів уже прибула в Україну і вже трудяться на передовій, інші авто ще в дорозі.

[ + – ] Частина авто вже прибула в Україну [ + – ] На пікапи для ЗСУ витратили 2,6 млн євро [ + – ] Пікап Mitsubishi L200 [ + – ] Пікапи Peugeot Landtrek [ + – ] Нові пікапи надійніші і менше ламаються [ + – ] Фонд "Повернись живим" вже передав 254 нових авто для ЗСУ

Пікапи дуже необхідні ЗСУ та теробороні. Вони займаються перевезенням особового складу, боєкомплекту та провізії, евакуюють поранених. Вони транспортують міномети, ПТРК та ПЗРК, а ще на них монтують легкі саморобні РСЗВ.

Пікапи Mitsubishi L200 оснащують 2,4-літровими турбодизелями потужністю 154 та 181 к. с. та 6-ступінчастою механічною або автоматичною КПП.

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Peugeot Landtrek створено спільно з компанією Changan. Він доступний з 2,4-літровим 210-сильним бензиновим турбодвигуном та 1,9-літровим турбодизелем на 150 к. с. Пікап також пропонують з 6-ступінчастою механікою та автоматом.

Раніше фонд "Повернись живим" вже передав захисникам України 254 нові авто на суму 194 344 924,9 гривень. Нові автомобілі мають важливу перевагу перед вживаними — вони надійніші і не ламаються. На фронті це важливо.

Також Фокус повідомляв, що волонтери налагодили випуск позашляховиків для ЗСУ і вже передали армії 30 автомобілів.