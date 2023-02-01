Легендарный итальянский автопроизводитель представил суперкар с двигателем V12 (фото)

Новый суперкар возрожденного бренда Bizzarrini получит мощный двигатель V12 и кузов из углеволокна. Модель планируют запустить в серийное производство в 2025 году.

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Возрожденная итальянская компания Bizzarrini, которая прославилась в 60-х своими суперкарами, представила новую модель — Giotto. Автомобиль оснащается мощным двигателем V12, а над его дизайном работал знаменитый Джорджетто Джуджаро. Об этом сообщили на сайте CarBuzz.

Bizzarrini Giotto будет оснащен безнаддувным двигателем V12, который разместят по центру авто. Это дань уважения силовому агрегату, который разработал Джотто Биззарини для первых Lamborghini.

Дизайнер Джорджетто Джуджаро поработал над внешностью Bizzarrini Giotto. Именно он создал дизайн таких культовых автомобилей как Volkswagen Golf Mk1, Alfa Romeo GTA, BMW M1, Bugatti Veyron, De Lorean DMC-12 и Ferrari 250 GT Bertone.

[ + – ] Bizzarrini Giotto оснастят мощным двигателем V12 Фото: Bizzarrini

Мощность суперкара пока остается в секрете. Известно то, что он будет использовать восьмиступенчатую коробку передач с двойным сцеплением.

Разработку трансмиссии в качестве технического директора Bizzarrini будет курировать экс-глава инженерных подразделений Aston Martin, Tesla и Rimac Крис Порритт. По его словам, суперкар впечатлит своим характером.

Bizzarrini Giotto будет иметь композитную структуру кузова, которая будет соответствовать современным стандартам безопасности. Панели кузова изготовят из углеродного волокна для снижения веса.

[ + – ] Панели кузова Bizzarrini Giotto изготовят из карбона Фото: Bizzarrini

Суперкар стилизовали в стиле культового 5300 GT. Именно этот автомобиль принес известность Bizzarrini.

[ + – ] Bizzarrini Giotto отсылает к самой знаменитой модели бренда Фото: Bizzarrini

Дизайн Bizzarrini Giotto выполнен в ретро-стиле с добавлением футуризма. Он обладает невероятными аэродинамичными формами, которые выделяют его среди многих других суперкаров.

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Испытания Bizzarrini Giotto начнутся только в 2024 году. Выход модели на рынок ожидается в 2025 году.

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