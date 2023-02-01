Легендарний італійський автовиробник представив суперкар із двигуном V12 (фото)

Новий суперкар відродженого бренду Bizzarrini отримає потужний двигун V12 та кузов із вуглеволокна. Модель планують запустити у серійне виробництво у 2025 році.

Related video

Відроджена італійська компанія Bizzarrini, яка прославилася у 60-х своїми суперкарами, представила нову модель — Giotto. Автомобіль оснащується потужним двигуном V12, а над його дизайном працював знаменитий Джорджетто Джуджаро. Про це повідомили на сайті CarBuzz.

Bizzarrini Giotto буде оснащений безнаддувним двигуном V12, який розмістять в центрі авто. Це данина поваги до силового агрегату, який розробив Джотто Біццаріні для перших Lamborghini.

Дизайнер Джорджетто Джуджаро попрацював над зовнішністю Bizzarrini Giotto. Саме він створив дизайн таких культових автомобілів, як Volkswagen Golf Mk1, Alfa Romeo GTA, BMW M1, Bugatti Veyron, De Lorean DMC-12 та Ferrari 250 GT Bertone.

[ + – ] Bizzarrini Giotto оснастять потужним двигуном V12 Фото: Bizzarrini

Потужність суперкара поки залишається в секреті. Відомо те, що він використовуватиме восьмиступінчасту коробку передач з подвійним зчепленням.

Розробку трансмісії як технічний директор Bizzarrini займатиметься ексглава інженерних підрозділів Aston Martin, Tesla і Rimac Кріс Поррітт. За його словами, суперкар вразить своїм характером.

Bizzarrini Giotto матиме композитну структуру кузова, яка відповідатиме сучасним стандартам безпеки. Панелі кузова виготовлять із вуглецевого волокна для зниження ваги.

[ + – ] Панелі кузова Bizzarrini Giotto виготовлять із карбону Фото: Bizzarrini

Суперкар стилізували у стилі культового 5300 GT. Саме цей автомобіль приніс популярність Bizzarrini.

[ + – ] Bizzarrini Giotto відсилає до найвідомішої моделі бренду Фото: Bizzarrini

Дизайн Bizzarrini Giotto виконаний у ретро-стилі з додаванням футуризму. Він має неймовірні аеродинамічні форми, які виділяють його серед багатьох інших суперкарів.

Важливо

Море карбону та 770 сил: представлений прощальний бензиновий суперкар Aston Martin (відео)

Випробування Bizzarrini Giotto розпочнуться лише у 2024 році. Вихід моделі на ринок очікується у 2025 році.

Раніше Фокус розповів, що дизайн наступника суперкара Lamborghini Aventador розкрили до офіційної прем'єри.