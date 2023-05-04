Сутність Піррової перемоги: у The Economist розказали, що буде у випадку падіння Бахмута

Кремль не рахується з втратами особового складу під час спроб захопити Бахмут. Українські військові ж кажуть журналістам, що рішення обороняти місто виправдало себе.

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Президент РФ Володимир Путін любить паради, тому на тогорічне 9 травня він очікував захоплення Маріуполя, а в цьому році сподівається отримати Бахмут. Однак не факт, що це трапиться. Про це повідомляє The Economist.

Російська армія вже майже 10 місяців намагається захопити Бахмут — місто, яке набагато менше за Маріуполь. Довоєнне населення Бахмута було всього 70 тисяч людей. Нинішній спалах бойової активності ЗС РФ та найманців свідчить про те, що Кремль хоче захопити українське місто до 9 травня понад будь-яку ціну. Бої за місто точаться на західних околицях міста.

У виданні стверджують, що окупанти можуть захопити Бахмут у найближчі кілька тижнів через перевагу в артилерії та людські хвилі штурмовиків разом з елітними підрозділами російських десантників. Українські генерали у приватних розмовах стверджують, що хід оборони міста виправдав рішення продовжувати тримати Бахмут. Подекуди російські втрати, як сказали журналістам офіцери, становлять 10 до 1. Однак експерти вважають, що це зависоке співвідношення й воно менше, подекуди 1 до 1.

Україна вже перевершила очікування в Бахмуті, протримавшись більше, ніж очікували у Штатах. Щоденно українські військові стримують 30-40 атак в місті. Тому у виданні підсумовують, якщо РФ все ж зможе захопити Бахмут, то це буде самою сутністю Піррової перемоги. Захоплення населеного пункту має сумнівну стратегічність цінність, й це привертає увагу до того, наскільки мало РФ змогла досягти за 10 місяців боїв. Однак ціною захоплення є втрата наступального потенціалу, що зробило Кремль уразливим для українського контрудару.

"Концерт пана Путіна на Червоній площі 9 травня лише підкреслить, як мало він може продемонструвати для свого вторгнення", — резюмують у виданні.

Нагадаємо, 4 травня в ISW заявили, що РФ досягла незначних успіхів у Бахмуті й продовжують бої за "дорогу життя".

2 травня командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що оборона Бахмута вщент розбиває плани російських окупантів.