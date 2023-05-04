Суть Пирровой победы: в The Economist рассказали, что будет в случае падения Бахмута

Кремль не считается с потерями личного состава при попытках захватить Бахмут. Украинские военные говорят журналистам, что решение оборонять город оправдало себя.

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Президент РФ Владимир Путин любит парады, поэтому на прошлогоднем 9 мая он ожидал захвата Мариуполя, а в этом году надеется получить Бахмут. Однако не факт, что это произойдет. Об этом сообщает The Economist.

Российская армия уже почти 10 месяцев пытается захватить Бахмут — город, который намного меньше Мариуполя. Довоенное население Бахмута было всего 70 тысяч человек. Нынешний всплеск боевой активности ВС РФ и наемников свидетельствует о том, что Кремль хочет захватить украинский город до 9 мая любой ценой. Бои за город ведутся на западных окраинах города.

В издании утверждают, что оккупанты могут захватить Бахмут в ближайшие несколько недель из-за превосходства в артиллерии и человеческих волнах штурмовиков вместе с элитными подразделениями российских десантников. Украинские генералы в приватных разговорах утверждают, что ход обороны города оправдал решение продолжать держать Бахмут. Кое-где российские потери, как сказали журналистам офицеры, составляют 10 к 1. Однако эксперты считают, что это слишком высокое соотношение и оно меньше, кое-где 1 к 1.

Украина уже превзошла ожидания в Бахмуте, продержавшись больше, чем думали в Штатах. Каждый день украинские военные сдерживают 30-40 атак в городе. Поэтому в издании подытоживают, если РФ все же сможет захватить Бахмут, то это будет самой сутью Пирровой победы. Захват населенного пункта имеет сомнительную стратегическую ценность, и это привлекает внимание к тому, насколько малых успехов РФ смогла достичь за 10 месяцев боев. Однако ценой захвата является потеря наступательного потенциала, что сделало Кремль уязвимым для украинского контрудара.

"Концерт Путина на Красной площади 9 мая лишь подчеркнет, как мало он может продемонстрировать для своего вторжения", — резюмируют в издании.

Напомним, 4 мая в ISW заявили, что РФ добилась незначительных успехов в Бахмуте и продолжают бои за "дорогу жизни".

2 мая командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявил, что оборона Бахмута разбивает планы российских оккупантов.