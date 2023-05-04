ЗС РФ досягли незначних успіхів у Бахмуті і продовжують бої за "дорогу життя", — ISW (карта)

За повідомленням російських військових блогерів, "вагнерівці" просунулися у двох частинах Бахмута та наближаються на північ від траси O0506, яка проходить через Хромове.

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Станом на 3 травня ЗС РФ досягли незначних успіхів у Бахмуті та його околицях і підійшли ближче до траси O0506 на захід від міста. Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За повідомленням аналітиків, росіяни у Бахмуті просунулися на захід і захопили місцевий медичний коледж.

Російські військові блогери своєю чергою повідомляють, що "вагнерівці" просунулися як в західній, так і південній частині Бахмута, і що російські та українські сили продовжують бої на північ від траси O0506, яку називають "дорогою життя" на Бахмут.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що ЗС РФ здійснили невдалі наземні атаки в напрямку Іванівського (6 км на захід від Бахмута), Предтечине (14 км на південний захід від Бахмута), і Нью-Йорка (30 км на південний захід від Бахмута).

За оцінкою ISW, під контролем України залишається 1,89 квадратних кілометрів у Бахмуті.

Нагадаємо, що у російських соцмережах стали поширювати повідомлення, що очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин дав розпорядження не шкодувати найманців ПВК у Бахмуті, використовувати їх до останнього та не випускати.

Раніше в ЗСУ повідомили, скільки тисяч росіян воюють в Бахмуті — їхня кількість більша, ніж армія Чехії чи Угорщини.