Наступ України триватиме кілька тижнів чи місяців, — Макрон

Президент Франції наголосив на "перевазі" українського військового командування в плані тактики та організованості. За його словами, контрнаступальна операція ЗСУ планувалася досить довго, а Франція почала постачати Києву більше зброї, снарядів та бронетехніки.

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У понеділок 12 червня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що кілька днів тому розпочався "ретельно" спланований контрнаступ українських сил, не уточнивши, однак, у яких саме районах проходять бойові зіткнення. Про це повідомляє CNN.

На спільній з керівництвом Німеччини та Польщі пресконференції в Парижі французький президент також відзначив "перевагу" українського військового командування в тому, що стосується тактики та організованості.

Він також зазначив, що контрнаступ планувався протягом кількох тижнів або місяців, і що з початком широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну Франція почала більше постачати озброєння, снарядів та бронетехніки в рамках військової підтримки України. За його словами, підтримка продовжиться.

Французький лідер також зазначив, що контрнаступ ЗСУ триватиме протягом кількох тижнів або місяців, а в ЄС розраховують на максимальний успіх, щоб Україна могла підійти до переговорів із РФ на вигідних умовах. Він також наголосив на важливості того, щоб Україна вийшла переможницею у протистоянні з РФ, і щоб РФ не змогла повторити свою інтервенцію.

Нагадаємо, що за тиждень ЗСУ звільнили 7 населених пунктів і просунулися на 6,5 км. Загальна деокупована площа за цей час – 90 кв. км. Такими даними, 12 червня поділилася заступник міністра України Ганна Маляр.

Також повідомлялося, що "Люфтваффе" відзвітувало про "Град", "Ураган", "Солнцепек" та інші лиха російських військ. У списку втраченої російської бронетехніки також значаться: САУ 2С3 "Акація", "Гвоздика" та вантажівки "Урал".