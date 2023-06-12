"Град", "Ураган", "Сонцепек" та інші лиха ЗС РФ: звіт роботи "Люфтваффе" (відео)

Серед найменувань знищеної техніки РФ також значаться САУ 2С3 "Акація", "Гвоздика" та вантажівки "Урал".

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Опубліковано звіт про спільну роботу бійців аеророзвідки 129-го Окремого батальйону ТрО "Люфтваффе" та Запорізької 55-ї Окремої артилерійської бригади. Про це повідомив нардеп та заступник комітету ВР з питань нацбезпеки Юрій Місягін у Telegram.

"Звіт вражає!" — Написав він.

Загалом знищено:

РЛС Станція наведення 9С36;

ТОС-1А "Сонцепек";

ЗРК "ТОР";

3 танки;

3 РСЗВ БМ-21 "Град";

САУ 2С3 "Акація";

Паливозаправник;

ББМ;

САУ 2С1 "Гвоздика";

Гаубиця 2А65;

САУ 2С19 "МСТА-С";

2 вантажівки "Урал";

РСЗВ "Ураган";

Склад боєприпасів.

Нагадаємо, що 12 червня екіпаж захопленого російського танка Т-80БВ розповів про прямий танковий бой. Українські захисники "затрофеїли" танк Т-80БВ ЗС РФ ще торік. Опинившись на бойовій позиції, бійці ЗСУ одразу зіткнулися з протистоянням з боку росіян. Але все-таки завдати шкоди одному з танків вдалося.

Голова Мінцифри Михайло Федорова, у свою чергу, 11 червня розповів, що українські захисники залишили окупаційні війська без зв'язку: з дрону Mavic було скинуто вибухівку, яка знищила систему супутникового зв'язку ЗС РФ.

Також повідомлялося, що 11 червня заступник міністра оборони України Ганна Маляр розповіла у Telegram-каналі, що в РФ активно зростає невдоволення з боку солдатських матерів. Жінки не хочуть втрачати близьких, тому командування російських військ розглядає як альтернативу відправку на передову в Україну засуджених громадян.