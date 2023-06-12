"Град", "Ураган", "Солнцепек" и прочие бедствия ВС РФ: отчет работы "Люфтваффе" (видео)

Среди наименований уничтоженной техники РФ также значатся САУ 2С3 "Акация", "Гвоздика" и грузовики "Урал".

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Представлен отчет о совместной работе бойцов аэроразведки 129-го Отдельного батальона ТрО "Люфтваффе" и с Запорожской 55-й Отдельной артиллерийской бригады. Об этом сообщил нардеп и заместитель комитета ВР по вопросам нацбезопасности Юрий Мисягин в Telegram.

"Отчет впечатляет!" — написал он.

В общей сложности уничтожено:

РЛС Станция наведения 9С36;

ТОС-1А "Солнцепек";

ЗРК "ТОР";

3 танка;

3 РСЗО БМ-21 "Град";

САУ 2С3 "Акация";

Топливозаправщик;

ББМ;

САУ 2С1 "Гвоздика";

Гаубица 2А65;

САУ 2С19 "МСТА-С";

2 грузовика "Урал";

РСЗО "Ураган";

Склад боеприпасов.

Напомним, что 12 июня экипаж захваченного российского танка Т-80БВ рассказал о прямом танковом боем. Украинские защитники "затрофеели" танк Т-80БВ ВС РФ еще в прошлом году. Оказавшись на боевой позиции, бойцы ВСУ сразу же столкнулись с противостоянием со стороны россиян. Но все же нанести урон одному из танков удалось.

Главы Минцифры Михаил Федорова, в свою очередь, 11 июня рассказал, что украинские защитники оставили оккупационные войска без связи: с дрона Mavic была сброшена взрывчатка, уничтожившая систему спутниковой связи ВС РФ.

Также сообщалось, что 11 июня замминистра обороны Украины Анна Маляр рассказала в Telegram-канале, что в РФ активно растет недовольство со стороны солдатских матерей. Женщины не хотят терять близких, по этой причине командование российских войск рассматривает в качестве альтернативы отправку на передовую в Украину осужденных граждан.