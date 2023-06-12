Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война Контрнаступление ВСУ в 2023 году

"Град", "Ураган", "Солнцепек" и прочие бедствия ВС РФ: отчет работы "Люфтваффе" (видео)

Украинские войска, Контрнаступление, война в Украине,
Фото: Генштаб ВСУ | Украинские войска. Контрнаступление

Среди наименований уничтоженной техники РФ также значатся САУ 2С3 "Акация", "Гвоздика" и грузовики "Урал".

Related video

Представлен отчет о совместной работе бойцов аэроразведки 129-го Отдельного батальона ТрО "Люфтваффе" и с Запорожской 55-й Отдельной артиллерийской бригады. Об этом сообщил нардеп и заместитель комитета ВР по вопросам нацбезопасности Юрий Мисягин в Telegram.

"Отчет впечатляет!" — написал он.

В общей сложности уничтожено:

  • РЛС Станция наведения 9С36;
  • ТОС-1А "Солнцепек";
  • ЗРК "ТОР";
  • 3 танка;
  • 3 РСЗО БМ-21 "Град";
  • САУ 2С3 "Акация";
  • Топливозаправщик;
  • ББМ;
  • САУ 2С1 "Гвоздика";
  • Гаубица 2А65;
  • САУ 2С19 "МСТА-С";
  • 2 грузовика "Урал";
  • РСЗО "Ураган";
  • Склад боеприпасов.

Напомним, что 12 июня экипаж захваченного российского танка Т-80БВ рассказал о прямом танковом боем. Украинские защитники "затрофеели" танк Т-80БВ ВС РФ еще в прошлом году. Оказавшись на боевой позиции, бойцы ВСУ сразу же столкнулись с противостоянием со стороны россиян. Но все же нанести урон одному из танков удалось.

Главы Минцифры Михаил Федорова, в свою очередь, 11 июня рассказал, что украинские защитники оставили оккупационные войска без связи: с дрона Mavic была сброшена взрывчатка, уничтожившая систему спутниковой связи ВС РФ.

Также сообщалось, что 11 июня замминистра обороны Украины Анна Маляр рассказала в Telegram-канале, что в РФ активно растет недовольство со стороны солдатских матерей. Женщины не хотят терять близких, по этой причине командование российских войск рассматривает в качестве альтернативы отправку на передовую в Украину осужденных граждан.