Экипаж трофейного Т-80БВ рассказал о прямом танковом бое с ВС РФ (видео)

Бойцы захватили российский танк Т-80БВ больше года назад. Один из эпизодов — это прямой бой между ВСУ и ВС РФ. Военные смогли уничтожить вражескую технику.

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Танкисты 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ захватили российский танк Т-80БВ еще в прошлом году. На нем они столкнулись с вражескими танками в прямом бою. Об этом 12 июня опубликовали репортаж в Армии.

По словам командира экипажа Александра, ему больше всего запомнился прямой бой с двумя российскими танками. При выезде на боевую позицию по ним начали сразу работать вражеские машины. Однако украинские военные смогли уничтожить один из танков.

Бойцы ВСУ захватили Т-80БВ больше года назад Фото: АрміяInform

"Мы откатились назад, сделали несколько выстрелов, поняли их тактику. Выехали еще раз, сделали еще один выстрел и попали. Подумали, что танков у россиян там может быть и больше, чем два. Снова откатились назад, дождались второй машины и сделали хорошую кутерьму для россиян. Сожгли один танк. Командир танка был уничтожен, наводчик и механик-водитель скрылись. Это хорошо запомнилось", — рассказал танкист.

Также он добавил, что кроме этого боя они часто штурмовали российские позиции: уничтожали опорные пункты, разбирали укрытия и блиндажи.

По словам военных, Т-80БВ это быстрый и маневренный танк, который подходит для стремительного штурма. Трофейная машина используется бойцами больше года, но танк не подводит. Когда военные захватили Т-80БВ, то сначала испугались, потому что там было много тумблеров и индикаторов, однако в учебном центре им помогли освоить машину. Также боец говорит, что самая большая сила в танке – это не пушка, а слаженный экипаж.

Экипаж Т-80БВ Фото: АрміяInform

"Наш экипаж работает уже почти три года вместе. За это время никогда не было ситуации, чтобы мы не выехали по каким-либо причинам для выполнения боевого задания. Все понимают, что задача должна быть выполнена и вместо нас этого никто не сделает", — объясняет командир машины.

Напомним, 5 июня в ВСУ показали уничтожение российского танка из трофейного ПТРК "Корнет".

12 мая СМИ показали трофейный танк Т-72 "Урал", который удалось захватить в ходе боевых действий в декабре 2022 года.