Экипаж трофейного Т-80БВ рассказал о прямом танковом бое с ВС РФ (видео)
Бойцы захватили российский танк Т-80БВ больше года назад. Один из эпизодов — это прямой бой между ВСУ и ВС РФ. Военные смогли уничтожить вражескую технику.
Танкисты 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ захватили российский танк Т-80БВ еще в прошлом году. На нем они столкнулись с вражескими танками в прямом бою. Об этом 12 июня опубликовали репортаж в Армии.
По словам командира экипажа Александра, ему больше всего запомнился прямой бой с двумя российскими танками. При выезде на боевую позицию по ним начали сразу работать вражеские машины. Однако украинские военные смогли уничтожить один из танков.
"Мы откатились назад, сделали несколько выстрелов, поняли их тактику. Выехали еще раз, сделали еще один выстрел и попали. Подумали, что танков у россиян там может быть и больше, чем два. Снова откатились назад, дождались второй машины и сделали хорошую кутерьму для россиян. Сожгли один танк. Командир танка был уничтожен, наводчик и механик-водитель скрылись. Это хорошо запомнилось", — рассказал танкист.
Также он добавил, что кроме этого боя они часто штурмовали российские позиции: уничтожали опорные пункты, разбирали укрытия и блиндажи.
По словам военных, Т-80БВ это быстрый и маневренный танк, который подходит для стремительного штурма. Трофейная машина используется бойцами больше года, но танк не подводит. Когда военные захватили Т-80БВ, то сначала испугались, потому что там было много тумблеров и индикаторов, однако в учебном центре им помогли освоить машину. Также боец говорит, что самая большая сила в танке – это не пушка, а слаженный экипаж.
"Наш экипаж работает уже почти три года вместе. За это время никогда не было ситуации, чтобы мы не выехали по каким-либо причинам для выполнения боевого задания. Все понимают, что задача должна быть выполнена и вместо нас этого никто не сделает", — объясняет командир машины.
Напомним, 5 июня в ВСУ показали уничтожение российского танка из трофейного ПТРК "Корнет".
12 мая СМИ показали трофейный танк Т-72 "Урал", который удалось захватить в ходе боевых действий в декабре 2022 года.