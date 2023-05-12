Российский "ленд-лиз" продолжается: бойцы ВСУ показали мощный трофейный танк "Урал" (видео)

По словам бойцов, танку 20-30 лет, но он прошел недавнюю модернизацию, судя по новым щиткам и электронике. Машина была полностью в рабочем состоянии и требовала минимального ремонта.

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Российский Т-72 "Урал" перешел на службу к украинским военным после того, как россияне бросили его при отступлении вместе с другой техникой. Видео показал сегодня, 12 мая, СтратКом ВСУ.

По словам бойцов ВСУ, у всех машин было слито топливо, некоторые были заминированы. То, что было целое, быстро прошло "процесс украинизации" и уже бьет врага на линии фронта.

Что касается трофейного Т-72, он пополнил ряды ВСУ в декабре, и нуждался в минимальных ремонтных работах.

"Ему лет 20-30, но модернизация прошла недавно, новая электроника, примерно 2017 год, недоработки есть, но там очень хороший двигатель, быстро едет", — рассказал украинский военнослужащий Андрей.

Он допускает, что россияне бросили такую ценную машину потому, что у них не было заинтересованности воевать и спасать собственную броню.

11 мая украинские военнослужащие показали покинутые позиции российских войск под Бахмутом. На снимках можно заметить трофейные боекомплекты. В источнике говорится, что БК обнаружили бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады "Азов".

9 мая Украинские военные из 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко показали, как используют трофейный танк Т-72Б3. Его покинули оккупанты, а танкисты ВСУ нашли и начали эксплуатировать.