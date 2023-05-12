"Ленд-лиз" от оккупантов: ВСУ показали брошенные позиции россиян под Бахмутом

По словам нардепа Юрия Мысягина, бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады "Азов" получили трофейные боеприпасы в результате удачного штурма вражеских флангов.

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Украинские военнослужащие показали покинутые позиции российских войск. Соответствующие фото опубликовал Telegram-канал 25-й отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады 11 мая.

На снимках можно заметить трофейные боекомплекты. В источнике говорится, что БК обнаружили бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады "Азов".

Авторы публикации не называют локацию, однако народный депутат Юрий Мысягин утверждает, что украинские защитники затрофеили снаряды во время удачного штурма флангов на Бахмутском направлении.

Рокинутые позиции оккупантов

Бои за Бахмут: что известно

Согласно заявлению спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, 10 мая на Бахмутском направлении произошло 15 боевых столкновений ВСУ с российскими войсками, в ходе которых Силы обороны ликвидировали 165 и ранили 216 оккупантов

По словам украинского командира батальона с позывным "Ролло", участвовавшего в штурме российских позиций под Бахмутом 8 мая, первыми россиянами, покинувшими позиции в Бахмуте, были бойцы ЧВК "Вагнер".

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил 11 мая, что на Бахмутском направлении подразделения ВСУ успешно заходят во фланги. По его словам, контрнаступление украинских сил идет полным ходом.

При этом в публикации Politico от 11 мая говорится, что ЧВК "Вагнер" продолжают удерживать значительную часть Бахмута. В издании также сообщили, что нет никаких признаков того, что "вагнеровцы" собираются уходить из города.