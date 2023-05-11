Пригожин лжец: командир ВСУ рассказал, кто первым сбежал с поля боя в Бахмуте

По словам украинского защитника, российские военные из регулярных войск храбро сражались в ближнем бою. ВСУ потребовалось больше двух часов, чтобы взять их в окружение и заставить сдаться.

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Украинский командир батальона с позывным "Ролло", участвовавшего в нападении на российские позиции под Бахмутом 8 мая, рассказал, что первыми россиянами, покинувшими Бахмут, были бойцы Вагнера. Об этом 11 мая сообщает CNN.

Украинский защитник сообщил, что в то время как подразделения "Вагнера" покинули свои позиции к юго-западу от города Бахмут, войска 72-й бригады российской армии остались и продолжили сражение с ВСУ.

По информации журналистов, данные слова командира 1-го батальона 3-й десантно-штурмовой бригады опровергают заявления Пригожина о том, что регулярные российские войска изначально бежали с поля боя на востоке Украины.

"Ролло" также рассказал изданию, что в какой-то момент украинские военные были вынуждены применить HIMARS против российской пехоты, которая собиралась для укрепления позиций. Российская регулярная армия капитулировала только после того, как попала в окружение.

"Мы потратили два часа, пытаясь убедить их сдаться. Пригожин хотел обвинить в неудаче российскую армию, но они были хорошими солдатами и упорно сражались. Так что — Пригожин лжец", — отметил командир батальона.

Также "Ролло" рассказал, что бои проходили по большей части на близком расстоянии, иногда противник находился всего в 20 метрах. Он отметил, что в тот день было убито от 200 до 300 российских солдат.

Напомним, 8 мая подразделения Вооруженных сил Украины смогли освободить километр украинской земли вблизи Бахмута. Украинским защитникам удалось совершить контрнаступательную операцию. Бойцы 3-й штурмовой бригады смогли отбросить российские подразделения, среди которых были и "вагнеровцы".

Видео о том, как российские оккупанты действительно удирают с нескольких позиций в районе Бахмута 9 мая выложили бойцы 3-й штурмовой бригады.

Также, 9 мая бойцам 3-й штурмовой бригады удалось уничтожить склады с боекомплектом, минометы и несколько единиц БМП российских подразделений.