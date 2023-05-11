Пригожин брехун: командир ЗСУ розповів, хто першим втік із поля бою у Бахмуті

За словами українського захисника, російські військові з регулярних військ хоробро билися у ближньому бою. ЗСУ знадобилося більше двох годин, щоб взяти їх в оточення та змусити здатися.

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Український командир батальйону з позивним "Ролло", який брав участь у нападі на російські позиції під Бахмутом 8 травня, розповів, що першими росіянами, які залишили Бахмут, були бійці Вагнера. Про це 11 травня повідомляє CNN.

Український захисник повідомив, що в той час, як підрозділи "Вагнера" залишили свої позиції на південний захід від міста Бахмут, війська 72-ї бригади російської армії залишилися і продовжили бій з ЗСУ.

За інформацією журналістів, слова командира 1-го батальйону 3-ї десантно-штурмової бригади спростовують заяви Пригожина про те, що регулярні російські війська спочатку залишили поле бою на сході України.

"Ролло" також розповів виданню, що у певний момент українські військові були змушені застосувати HIMARS проти російської піхоти, яка збиралася для зміцнення позицій. Російська регулярна армія капітулювала тільки після того, як потрапила у оточення.

"Ми витратили дві години, намагаючись переконати їх здатися. Пригожин хотів звинуватити в невдачі російську армію, але вони були добрими солдатами і мужньо билися. Тож — Пригожин брехун", — зазначив командир батальйону.

Також "Ролло" розповів, що бої проходили здебільшого на близькій відстані, іноді противник знаходився лише за 20 метрів. Він зазначив, що того дня було вбито від 200 до 300 російських солдатів.

Нагадаємо, 8 травня підрозділи Збройних сил України змогли звільнити кілометр української землі поблизу Бахмута. Українським захисникам вдалося здійснити контрнаступ. Бійці 3-ї штурмової бригади змогли відкинути російські підрозділи, серед яких були і "вагнерівці".

Відео про те, як російські окупанти справді тікають з кількох позицій у районі Бахмута 9 травня виклали бійці 3-ї штурмової бригади.

Також, 9 травня бійцям 3-ї штурмової бригади вдалося знищити склади з боєкомплектом, міномети та кілька одиниць БМП російських підрозділів.