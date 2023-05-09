Покидали все і накивали п'ятками: з'явилося відео, як ЗС РФ втікають з позицій під Бахмутом

За інформацією бійців ЗСУ, впродовж 2 діб вони атакували позиції російських окупантів на південно-західних околицях Бахмута, знищили кілька одиниць ворожої техніки та поповнили "обмінний фонд" п'ятьма загарбниками.

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Російські окупанти дійсно накивали п'ятками з кількох позицій в районі Бахмута. Відео, як наввипередки біжить "друга" армія світу, виклали бійці 3-ї штурмової бригади.

"Офіційно. Повідомлення Пригожина про втечу 72-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ з-під Бахмута та "500 трупів" росіян, які там залишились — відповідає дійсності. Третя штурмова бригада дякує за розголос нашого успіху на фронті", — йдеться в повідомленні.

На оприлюднених кадрах видно, як російські окупанти, покидавши зброю та техніку, біжать через поле, залишаючи позиції.

За інформацією бійців ЗСУ, впродовж 2 діб вони атакували позиції ворога на південно-західних околицях Бахмута. Штурмовики 3 ОШБр у складі тактичної групи "Азов" ліквідували 64 окупанти, ще 87 — поранили (дані уточнюються). Серед усіх них є і вагнерівці. Також у полон захопили 5 російських загарбників.

Зазначається, що було знищено чимало російської техніки, БК, міномети та кілька БМП.

Нагадаємо, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 9 травня заявив, що 72-га бригада ЗС РФ залишила ділянку фронту на південь від Бахмута в 3 кв. кілометри, яку довелося прикривати "вагнерівцям".

ЗСУ вибили росіян з кількох позицій під Бахмутом. Ті залишили позиції і оголили фланги, через що окремі підрозділи ЗС РФ можуть опинитися в оточенні.

Раніше повідомлялося, що "вагнерівці" під Бахмутом захопили в полон свого ж розвідника-езотерика і всю ніч його катували, бо знайшли в нього жетон ЗСУ.