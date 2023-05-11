Бахмутское направление: за сутки ВСУ ликвидировали 65 и ранили 216 оккупантов, — Череватый

По словам спикера Восточной группировки ВСУ, 10 мая украинские защитники уничтожили два российских танка, боевую машину десанта и склад боеприпасов врага.

Related video

За минувшие сутки, 10 мая, на Бахмутском направлении произошло 15 боевых столкновений ВСУ с российскими войсками. Силы обороны ликвидировали 165 и ранили 216 окккупантов. Об этом 11 мая в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"За последние сутки враг совершил 390 обстрелов наших позиций на Бахмутском направлении. Произошло 15 боестолкновений, 9 авиаударов. В результате боестолкновений 165 оккупантов были уничтожены, 216 ранены, один попал в плен", — отметил Череватый.

Он рассказал, что украинские защитники также смогли уничтожить два российских танка Т-72, одну боевую машину десанта, пункт управления беспилотниками и полевой склад с боеприпасами врага.

По его словам, на Лиманско-Купянском направлении произошло 470 обстрелов, было 1 боевое столкновение и 11 авианалетов от РФ. При этом ВСУ смогли уничтожить 38 оккупантов, а еще 65 российских военных получили ранения. На данном направлении были уничтожены 4 БМП, одна станция радиоэлектронной борьбы "Стриж" и четыре российских полевых склада с боеприпасами.

Напомним, 10 мая военный аналитик Том Купер сообщил об отсутствии ротации в ВС РФ и активности сил обороны Украины на Бахмутском направлении, в связи с которыми россияне начали бежать в панике.

При этом, 11 мая высокопоставленные чиновники из США, заявили изданию Politico, что наемники Евгения Пригожина по-прежнему владеют значительными запасами боеприпасов и сохраняют контроль над не менее чем 85% Бахмута.