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Военный Фокус Российско-украинская война Бои за Бахмут: последние новости Контрнаступление ВСУ в 2023 году

"Белгород и Брянск – следующие": Пригожин заявил, что контрнаступление ВСУ уже идет (аудио)

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Фото: Getty Images | Пентагон с нетерпением ждет будущего контрнаступления ВСУ

Украинские военные заходят во фланги на Бахмутском направлении. По словам главы ЧВК "Вагнер", следующей остановкой будет Запорожская область и территории России.

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Контрнаступление ВСУ идет полным ходом и на Бахмутском направлении ситуация для российских захватчиков ухудшается. Такую оценку дал глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, комментарий опубликовала 11 мая в Telegram его пресс-служба.

Президент Украины в интервью ВВС 11 мая сказал, что ВСУ нужно больше времени для начала контрнаступления, так как военные ждут доставки обещанной помощи Запада. Армия Украины ждет и бронетехнику, которая поступает партиями.

Заявления президента Владимира Зеленского о неспешности ВСУ идти в контрнаступление глава "вагнеровцев" назвал лукавыми.

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Подразделения ВСУ на Бахмутском направлении заходят во фланги, отметил Пригожин

"Контрнаступление идет полным ходом. На Бахмутском направлении подразделения ВСУ заходят во фланги. К сожалению, в части мест это успешно у них получается", — заявил Пригожин.

Российские наемники, по его словам, продолжают "идти в Бахмуте, чтобы его полностью захлопнуть".

"План ВСУ в действии. Мы захлопываем их, они захлопывают нас. Им надо сначала разобраться с Бахмутским направлением и ЧВК "Вагнер", закончить эту историю и на подъеме боевого духа идти на Запорожье, Брянскую и Белгородскую области. Поэтому наступление ВСУ уже началось", — заявил Пригожин.

Все украинские части, которые прошли подготовку к атакам, получили необходимое вооружение и технику для нанесения ударов по захватчикам, продолжил глава ЧВК.

"Танки уже полностью задействованы. А после того, как они разомнут мускулы, далее будут задействованы северное и южное направление", — заявил он.

Пригожин вновь пожаловался, что "вагнеровцы" вынуждены воевать в условиях снарядного голода, ведь Минобороны не сдержало обещание по поставкам боеприпасов.

Напомним, что Пентагон с нетерпением ждет будущего контрнаступления ВСУ. По словам спикера Объединенного комитета начальников штабов США, полковника Дэйва Батлера, американцы поддерживают и очень доверяют украинцам.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 10 мая говорил, что Запад подготовил ВСУ к контрнаступлению ВСУ, но нельзя недооценивать возможности военных России.

Украинской армии предоставили 600 видов западного вооружения, сказал 11 мая спикер Командования армии США в Европе и Африке, полковник Мартин О’Доннелл.